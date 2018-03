Morteau, France

Cette année, les organisateurs ont été gâtés. Pas une seule goutte de pluie. A la place, un beau soleil hivernal qui a déplacé les foules, ce samedi après-midi, à Morteau. Un peu moins de 1000 personnes ont défilé dans les rues de la ville, vêtues de leur plus beau costume. Le point d'orgue de l’événement a été le lancer de saucisse depuis les fenêtres de la mairie.

Les saucisses ont volé !

Une grande structure gonflable, des stands de jeux, une scène avec des spectacles et un grand stand pour boire et manger, les organisateurs ont optimisé la place de l'Hôtel de ville. "Habituellement, il n'y a pas autant de monde, avoue Marylène, une maman. Mais la configuration de cette année attire peut-être plus de personnes, et tant mieux."

Reportage pendant le carnaval de Morteau. Copier

Dans la foule, les Spiderman, Superman, princesses, fées, Peter Pan, pirates, clowns, ... sont nombreux. Et les parents ont eux aussi, presque, tous joué le jeu. "On nous a fait passer le message cette année pour que ça soit plus festif, explique une Mortuassienne. C'est réussi, c'est super et l'ambiance est vraiment bonne enfant."

Le clou du spectacle, était programmé à 16h20. Morteau s'est mise à la mode dunkerquoise depuis l'an dernier, sauf qu'à la place des harengs, ce sont des saucisses en plastiques qui sont lancées depuis les fenêtres de la mairie. Résultat, beaucoup de main en l'air, des cris, des éclats de rire et quelques heureux, les vainqueurs. Ils ont pu échanger leur saucisse factice contre un vrai morceau de viande. Ça se cuisine mieux, parait-il !

Les plus beaux costumes du Carnaval

L'apprenti pizzaïolo mortuassien. © Radio France - Florian Cazzola

Le fils policier et la maman sorcière ont défilé pour le carnaval. © Radio France - Florian Cazzola