VIDEO - Beau succès pour la ferme aux rennes du Tanet pendant les vacances de Noël

Ouverte pendant les vacances de Noël, la ferme aux rennes du Tanet obtient un gros succès auprès des enfants et des plus grands. Dans le parc, vous pouvez en approcher une trentaine, les caresser, mais aussi leur donner à manger. Des rennes qui viennent de Laponie et qui sont aussi nés en Alsace.

Beaucoup de monde en ce moment à la ferme aux rennes du Tanet. Les enfants, mais aussi les plus grands peuvent approcher les rennes dans le parc, ils peuvent les caresser mais aussi leur donner à manger tous les jours. Des nourrissages sont organisés à 15 heures pendant les vacances. Les visiteurs sont invités à leur donner du lichen.Des rennes qui au début sont venus de Laponie, il y a eu ensuite de nombreuses naissances en Alsace. Ils sont une trentaine à déambuler dans le parc.

Les rennes, en cette période de Noël, c'est toujours une curiosité. Le père Noël n'est pas loin, dans sa cabane, il accueille aussi les enfants, pour leur distribuer des friandises.

Des animaux que l'on peut facilement approcher

Pendant la visite, vous pouvez déambuler dans la forêt, au milieu des rennes. Des animaux qui sont totalement inoffensifs et qui aiment se faire caresser. C'est une bonne idée de sortie ludique à faire en famille. Ce qui impressionne aussi, c'est le moment du nourrissage. " Les enfants ne craignent pas pour leurs doigts. C'est assez marrant de voir les animaux grignoter le lichen dans la main, c'est tout doux. Avec leur museau tout poilu, c'est magique," explique Franck Pongratz, l'animateur de la ferme aux rennes.

En plus des rennes, vous pouvez aussi rencontrer le père Noël à la ferme aux rennes. Il vous fera visiter sa cabane et vous montrera quels rennes il va utiliser pour son traineau pour la nuit du 24 décembre. Attention la ferme aux rennes est fermée uniquement le 25 décembre. Elle rouvrira le 26 décembre. Prenez aussi votre mal en patience, pendant les vacances, la ferme aux rennes accueille entre 200 et 300 visiteurs par jour.

