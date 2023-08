Beau temps, bébé tigre... Le zoo d'Amiens Métropole vise un nouveau record de fréquentation en 2023

Parmi les animaux "stars" qui attirent encore et toujours les curieux, il y a Pasai. La naissance de ce tigre de Sumatra, il y a onze mois avait fait sensation et aujourd'hui encore, le félin attire les curieux. Esteban et ses grands-parents se pressent derrière la vitre qui les sépare du gros matou. Le collégien avait vu Pasai juste après sa naissance et il est revenu lui faire coucou. "J'avais envie de lui dire bonjour, ça me fait plaisir de le voir grand... euh, moyen plutôt !"

"On a clairement vu l'effet 'bébé' chez les visiteurs"

Talkie-walkie à la ceinture et rangers aux pieds, Clarisse Piolaine essaie de répondre à toutes les questions des enfants : "Comment on soigne les tigres ?" "Est-ce que c'est l'animal le plus rapide du monde ?" La jeune femme s'occupe de la famille de tigres et elle confirme : la naissance du petit dernier a attiré beaucoup de monde. "On a clairement vu l'effet 'bébé', où on a eu beaucoup plus de visiteurs que d'habitude pour voir Pasai, et pour voir son évolution aussi parce qu'il grandit, il change de tête ! C'est encore un jeune enfant. Il joue énormément, il copie beaucoup ce que font ses parents, pour apprendre à chasser, à communiquer".

Bébé tigre et ciel bleu : une recette qui marche !

Bébé tigre et ciel bleu : deux ingrédients qui ont boosté les visites en 2023. Sourire aux lèvres, Julie Jet observe les familles qui se promènent au milieu des animaux. Responsable pédagogique et culturelle au Zoo d'Amiens Métropole, elle prédit une nouvelle année record en terme de fréquentation. "L'année dernière, on a fait plus de 230 000 visiteurs, ce qui était déjà 30% de plus que nos meilleures années. Et donc si on suit la tendance actuelle en 2023, on devrait se diriger vers une année similaire voire au-dessus !". Le zoo se félicite aussi du retour de certaines nationalités parmi les visiteurs étrangers, comme les Hollandais et les Allemands, un peu plus rares ces deux dernières années.