Beau temps ce week-end en Alsace : du monde attendu à Colmar plage

Soleil et chaleur seront au rendez-vous ce week-end en Alsace. C'est ce samedi 1er juin qu'ouvre la base nautique de Colmar-Houssen. Il risque d'y avoir du monde, pour profiter des première baignades à Colmar plage ! Prévoyez le parasol et la crème solaire.

Colmar, France

Un très beau week-end ensoleillé annoncé sur l'Alsace, avec un mercure qui risque de grimper jusqu'à 30 degrès. A Colmar, on a pas la mer , mais on a la base nautique.

Colmar plage ouvre ses portes à partir de ce samedi 1er juin, jusqu'au mois de septembre. Vous pouvez profiter de 380 mètres de plage de sable fin et de la baignade dans le plan d'eau.

Parasols et crème solaire attendus ce week-end

La baignade est surveillée par des maîtres nageurs sauveteurs. Il y a aussi une buvette pour se rafraîchir et des douches. Il n'y a plus qu'à ramener le parasol et la crème à bronzer. Vous aurez aussi la possibilité pendant la saison de faire du beach-volley ou beach-soccer. Les enfants peuvent aussi s'amuser sur des espaces jeux.

Le sable est renouvelé chaque année © Radio France - Guillaume Chhum

LUn lieu qui a toujours du succès, beaucoup de familles s'y retrouvent. a base nautique de Colmar-Houssen accueille entre 50 000 et 70 000 visiteurs par saison.

Du sable fin renouvelé chaque année, 20 degrés dans l'eau

A chaque fin de saison, le sable est renouvelé. "Chaque année, nous faisons arriver 400 mètres cube de sable fin. Il est acheminé avec une trentaine de camions," explique Jean-Marc Maenner, le responsable de la base nautique de Colmar.

Les baigneurs sont attendus nombreux ce week-end © Radio France - Guillaume Chhum

Du sable tout beau, tout neuf, qui va faire le bonheur des baigneurs. Les enfants pourront aussi construire des châteaux de sable, pendant que les parents peuvent lire sous les parasols.

Pour ce début de saison, la température de l'eau est parfaite, elle est à une vingtaine de degrés. Une température qui va augmenter au fur et à mesure de l'avancée de l'été.

Le prix de entrée est de 4 euros, c'est gratuit pour les moins de 6 ans.

Périodes d'ouverture : En juin : tous les jours de 13h à 19h. En juillet, août et le 1er septembre : tous les jours de 10h à 19h et jusqu'à 20h les vendredis et samedis