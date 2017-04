Beau temps et sourires au marché de printemps de Colmar

Ouvert depuis 7 ans en période de pâques, le marché de printemps de Colmar commence à se faire un nom. Chaque année plusieurs milliers de visiteurs viennent admirer des produits authentiques. Cette année, près de 70 artisans vous attendent, pour vous faire découvrir leurs produits locaux.

Vive le printemps ! Le marché de printemps de Colmar a ouvert ses portes ce vendredi, jusqu'au 23 avril . Il accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs qui viennent découvrir les produits authentiques. Les près de 70 artisans sont installés dans de petits chalets, comme pour le marché de Noël, près de la place des Dominicains et dans le secteur du Koïfus.

Les produits vont de la confiserie, du chocolat bien sûr ! En passant par des jouets en bois, des bijoux, des arts de la table. Sans oublier des chèvres, des lapins et des poules que vous pouvez approcher avec vos enfants.

Colmar: l'une des meilleures destinations européennes à découvrir pendant la période de pâques !

Pour donner du baume au cœur aux organisateurs du marché de printemps, Colmar a été distinguée comme une des meilleures destinations européennes à découvrir pendant la période de pâques, grâce à ses balcons fleuris et ses maisons à colombages. Une distinction "d'European Best Destinations, une organisation touristique Bruxelloise.

Yvan Zimmermann et ses lapins en bois © Radio France - Guillaume Chhum

Près de 70 artisans à découvrir

Dans les allées du centre-ville, vous pouvez découvrir le savoir-faire des artisans, installés dans les petits chalets. Vous avez le choix : confiserie, bijoux, linge de maison, jouets, le tout est décliné sur le thème de pâques.

Yvan Zimmermann est installé à Meistratzheim, vend des jouets en bois aux couleurs de pâques. Il y a des poules, des lapins. "Je viens pour promouvoir l'artisanat local et essayer de faire connaitre mon atelier de confection de jouets." Juste à côté de lui, il y a Brigitte Fischer qui vend des articles de maison faits main à Ribeauvillé, elle défend le savoir-faire alsacien. Il y a aussi Fanfan qui vend ses bonbons des Vosges :" le soleil est là et ça fait plaisir. C'est bien, on rencontre ceux qui viennent d'habitude au marché de Noël !", sourit Françoise.

"Il y a aussi toute une partie consacrée aux animaux", souligne Olivier Kritter, responsable du service accueil à l'office de tourisme," vous pouvez trouver des oiseaux, des lapins et des coqs qui donnent un air très frai au marché !"

Françoise heureuse de vendre ses bonbons des Vosges Partager le son sur : Copier

Un marché avec des airs de pâques et de printemps © Radio France - Guillaume Chhum

Un marché qui s'est ouvert sous le soleil © Radio France - Guillaume Chhum

Commerces ouverts ce dimanche 9 avril

Et pour accueillir encore mieux les visiteurs du marché de printemps, les commerces de Colmar seront ouverts ce dimanche 9 avril, de 10 heures à 18 heures 30.