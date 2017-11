Beaubourg s'invite à Bourges

Beaubourg fête ses 40 ans et a donc retenu 40 villes en France pour y exposer certaines de ses oeuvres. Et Bourges a été retenue. La box, le transpalette et le château d'eau en exposent donc une dizaine.

Le Transpalette, la friche d'art contemporain de Bourges a élaboré une expo assez ambitieuse sur le thème de l'identité. Cinq oeuvres ou ensembles du Centre Georges Pompidou y sont exposés. "Traversée Renarde", c'est le nom de cette exposition, est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux artistes qui dialoguent avec ces oeuvres de Beaubourg.

Gina Pane. Action Autoportrait(s). Trois ensembles photographiques, prête par Beaubourg au Transpalette de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Damiens Sausset, commissaire du Transpalette l'explique :" Ce thème de l'identité est très vaste. Il nous permet de traiter de l'identité politique mais aussi sexuelle. De traiter des territoires de l'homosexualité, du changement de sexe, du désir, du plaisir. Et comme nous n'avons pas eu toutes les oeuvres que nous souhaitions de la part de Beaubourg, nous sommes allés chercher d'autres artistes."

Pauline N'Gouala expose trois tableaux au Transpalette de Bourges. Des portraits de militants de la cause gay et lesbienne en Afrique du Sud, dont certains ont été assassinés. © Radio France - Michel Benoit

Certains sont connus comme William Burroughs, d'autres moins comme Pauline N'Gouala qui expose trois peintures en hommage à des militants de la cause Gay et lesbienne en Afrique du Sud. Une peinture vraiment revendicative.

Une création très spectaculaire de Clarisse Tranchard : la suspension de l'incrédulité. © Radio France - Michel Benoit

Le Transpalette propose des créations très diverses, des installations plastiques ou sonores comme celle de Bruce Nauman, un artiste américain .... deux bandes vidéos : un homme noir et une femme blanche qui scandent les mêmes paroles mais de façon différente. Les mots et la façon de les dire sont aussi un prolongement de notre identité, de ce que nous sommes avec toutes nos différences.

Le Transpalette de Bourges propose une exposition très diversifiée. © Radio France - Michel Benoit

L'exposition Traversée Renarde au Transpalette de Bourges, c'est jusqu'au 27 janvier. Des oeuvres du centre Georges Pompidou sont également exposées à la Box et au Château d'eau jusqu'au 26 novembre.