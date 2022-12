Beaucoup de monde à la consigne à bagages, pendant le marché de Noël de Colmar

Alors que le marché de Noël attire de nombreux visiteurs. A Colmar, la consigne à bagages ouverte depuis le mois de novembre ne désemplit pas. Les touristes qui font une halte dans la cité de Bartholdi et qui souhaitent laisser leurs affaires en toute sécurité sont nombreux à se présenter au 10, rue porte neuve .

Forte demande des touristes de passage à Colmar

Cette ouverture correspondait à une forte demande, c'est ce qu'a constaté Franck Ferdoelle, le responsable de cette consigne. Ce dernier connait bien le sujet puisqu'il gère avec son épouse, des hébergements pour les touristes. Depuis Vigipirate, il est difficile de trouver des endroits pour déposer ses bagages.

Les bagages sont nombreux à la consigne © Radio France - Guillaume Chhum

Cette consigne est située entre la gare de la Colmar et le centre historique. "Nous avons des personnes de toutes les nationalités. Nous avons des asiatiques, des espagnols, des suisses, des belges, des américains. En semaine, nous avons plus d'une centaine de bagages, le week-end, la demande est plus forte encore, c'est plus de 200 par jour," constate Franck Ferdoelle.

Cette consigne permet aux touristes de s'alléger de leurs bagages pour visiter le centre historique. Il faut dire qu'avec les rues pavées, il est difficile de circuler avec une valise à roulettes dans Colmar.

Les tarifs pour la journée : 3 euros pour du petit bagage et 5 euros pour une valise normale. C'est ouvert du lundi au dimanche, de 8h à 19h.