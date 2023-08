Beaucoup de monde pour l'ouverture de la vente des places séparées pour le feria des Vendanges à Nîmes

Plusieurs dizaines d'aficionados étaient au rendez-vous ce lundi matin dès l'ouverture de la billetterie pour la feria des Vendanges de Nîmes, qui se tiendra du 14 au 17 septembre. La campagne de vente de place séparées débutait ce lundi.

Au programme des festivités : quatre corridas, une novillada, une corrida équestre et une novillada sans picadors. C'est notamment la corrida du dimanche, avec les adieux d'El Juli, l'alternative du jeune nîmois Solalito et la présence de Morante de la Puebla qui fonctionne le mieux au guichet. Franck a déjà préparé son programme : "On viendra pour voir le vendredi soir les taureaux de La Quinta, samedi voir Roca Rey et dimanche pour les adieux d'El Juli."

Un spectacle à admirer en famille

Serge sera également dans les arènes dimanche. "Je ne viens pas souvent aux corridas, mais là je viens exceptionnellement, je sens qu'elle sera bonne." Il a particulièrement hâte de voir Solal Calmet Solalito , le jeune novillero nîmois qui prendra l'alternative. Il ne viendra pas seul pour profiter du spectacle, sa famille sera à ses côtés. "Il y aura trois générations: le petit-fils, le fils et le papa", se réjouit-il. Selon Franck, ce qui donne sa saveur à ce spectacle, "c'est l'ambiance: c'est familial et c'est nîmois".

La vente des places séparées pour les différentes corridas et novilladas a lieu le lundi 21 août, de 9h30 à 18h00, et tous les samedis de 9h30 à 12h30, aux guichets SCP France du 4 rue de la Violette. La vente sera non-stop durant les jours de feria Pour les réservations par téléphone, contactez le numéro suivant : 08 91 70 14 01 (0,225 EUR TTC / min). Par internet : www.arenesdenimes.com .