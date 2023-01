Beaucoup de monde pour rencontrer le chanteur lorrain Yanns à la galerie marchande d'Houdemont

Le chanteur Yanns dans le Grand Nancy. L'artiste, originaire de Nancy, qui a émergé via le réseau social TikTok était en dédicace à la galerie marchande Cora d'Houdement ce vendredi après-midi. Pendant deux heures, il a pu dédicacer des albums, des posters et faire des photos avec ses fans à moins d'un mois de son concert au Fort Pelissier de Bainville-sur-Madon le 18 février prochain.

Certains sont arrivés trois heures avant le début de la séance, comme Cali, 12 ans, venue avec sa mère : "il est gentil, sa musique est trop bien, personnellement, il me redonne le sourire". Les signatures et photos s'enchaînent dans un lieu où l'on n'attend pas forcément un chanteur. Yanns assume et apprécie : "on fait plaisir à tout le monde, c'est gratuit. Ca ne met pas de limites. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou payer une place de concert, ça coûte cher, peuvent venir là, faire une photo et passer un moment privilégié".

Yanns, ce n'est pas forcement la tasse de thé de tous les parents dans la file d'attente, mais Vincent n'a pas hésité à amener son fils, Zacharie, 10 ans : "ce n'est pas vulgaire, ça a l'air d'être un bon gars, ses chansons sont plutôt entraînantes, surtout Clic Clic Pan Pan, tout l'été, on l'a eu dans la tête".

Yanns s'apprête à donner plusieurs concerts dans la région puis au Trianon à Paris, au mois de mars.