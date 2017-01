VIDEO - Beaucoup de neige et des courses de chiens de traineaux ce week-end au Lac Blanc

La station du Lac Blanc accueille tout ce week-end le championnat de France de chiens de traineaux. 88 attelages vont en découdre pour décrocher un titre. Plusieurs parcours sont au programme. La poudreuse qui est tombée ces dernières heures en quantité, pose quelques difficultés aux participants.

Encore du beau spectacle ce dimanche au Lac Blanc, pour le championnat de France de chiens de traineaux. Les meilleurs attelages se sont donnés rendez-vous, ils viennent des 4 coins de la France pour en découdre. Plusieurs parcours sont proposés : 6, 8 et 12 kilomètres. Attention tout de même, l'accès à la station est difficile ce week-end avec d'importantes chutes de neige. Soyez équipés de pneus neige ou de chaines.

Les chiens font le spectacle

Pendant ces deux jours de compétition, ce samedi et ce dimanche, vous pouvez croiser des huskies et malamutes d'Alaska. Des propriétaires amoureux de cette compétition et qui aiment aussi beaucoup leurs animaux. "Quand j'étais enfant, je lisais Paul-Emile Victor, c'est ce qui m'a fait aimer les chiens de traineaux," explique Thierry, un participant qui vient de l'Essonne. Benjamin Billet vient du département de la somme : " Je regrette un peu la poudreuse qui est tombée ces dernières heures. Cela ne facilite pas la course. C'est plus difficile pour les chiens, ils n'ont pas de piste dure et peuvent plus facilement s'enfoncer dans la neige."

Un public conquis par les chiens de traineaux

Le public qui a pu monter jusqu'à l'auberge du Brancrupt, où se déroule la compétition est conquis. Marie vient de Colmar, elle a été séduite par les chiens :" ils sont beaux, quand on regarde leurs yeux ça fait rêver." Pour Hubert, son compagnon : " c'est un peu l'ambiance grand nord ! Avec un peu de soleil, ça aurait encore été plus joli. On a de la neige, on va pas se plaindre."

La compétition se poursuit ce dimanche, avec des départs à 11 heures et 15 heures (l'horaire peut changer en fonction de la météo ). L'entrée a été fixée à 5 euros pour les adultes. 2 euros pour les étudiants. C'est gratuit pour les moins de 14 ans.

