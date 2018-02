Confettis, balade, jazz, humour et cirque ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 10 et dimanche 11 février 2018 en Dordogne et en Lot-et-Garonne que vous recommande France Bleu Périgord.

Une petite blague, avant tout ? Ce n’est pas parce que l’on dit « Ferme la porte ; il fait froid dehors ! » qu’il fera moins froid dehors si on ferme la porte…

Carnaval de Condat-sur-Vézère samedi

Condat Animations vous donne rendez-vous samedi à 14h pour un départ du carnaval place des écoles, avant une déambulation dans les rues de Condat avec monsieur Carnaval et les musiciens. Quatre arrêts sont prévus pour apprécier la prestation de l’école de cirque CuCiCo. Un spectacle de feu sera proposé lors de l’exécution de monsieur Carnaval, et un spectacle de l’école de cirque vous sera proposé à 16h à la salle des fêtes. Boissons et restauration sur place.

Sortez sur les traces de la loutre à Mareuil samedi

Je ne sais pas si j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, mais la « Journée mondiale des zones humides » est assurément la journée la plus longue qui soit, puisqu’elle se déroule de fin janvier à fin février… Dans le cadre de cette journée interminable, le Parc Naturel Périgord-Limousin vous propose une sortie sur le terrain, intitulée « Loutre, y es-tu ? »… Vous partirez ainsi à la recherche des indices de présence de la loutre ou autres mammifères aquatiques sur les bords de la Belle. Cette balade sera suivie par la projection d’un diaporama présentant le suivi mis en place dans le cadre du Plan National d’Action du Vison d’Europe. Prévoyez des bootes pour cette sortie gratuite et tout public. Rendez-vous samedi, 14h, place de l’église de Vieux-Mareuil, à Mareuil en Périgord.

Jazz avec « The Rix’tet » en concert à La Roche-Chalais samedi

Groupe de swing et de jazz bordelais, « The Rix’tet » a imprimé depuis quelques années une patte unique, un son assez acoustique, à l’embranchement de plusieurs styles et de plusieurs époques, autour du guitariste chanteur Rix. Riches de leur expérience acquise au fil de nombreux concerts en France et en Europe, ainsi que de leurs deux albums consacrés à visiter le style des anciens crooners et des dieux du swing, les musiciens Joachim Montbord (guitare-chant), Jérôme Dubois (trompette-chant), Pascal Fallot (basse), Joris Seguin(caisse claire) et Rix (guitare et chant lead) assument et affirment maintenant clairement leur son, à la croisée du swing et des grandes heures du chant crooné, tout en laissant entrer leurs influences plus modernes ou plus « soul ». Côté pratique, si vous vous sentez une petite faim, c’est un Parmentier de canard qui vous sera proposé à 8 euros samedi, en marge du concert de jazz organisé par l’association « Jazz et Vin en Double » avec « The Rix’tet » à partir de 20h à la salle de spectacles de La Roche-Chalais ; l’entrée est à 6 euros…

Franck Dubosc dimanche au Music-Hall de Bergerac

Faire rire en public en racontant sa vie, aux Etats-Unis, cela s'appelle faire un « stand up », autrement dit « se lever ». Mais restez assis… Son Amérique à lui, Franck Dubosc se la fabrique à ses débuts sur un cube en bois d'un mètre carré, au fond d'un café dans le Marais… Mais j’en arrête là, je crains d’affecter vos glandes lacrymales qui, bien sûr, n’y sont pour rien… Mythomane, dragueur et frimeur, le personnage qu’il s’est composé revient sur scène, après une escapade au cinéma où Franck Dubosc a cumulé quelques 50 millions d’entrées. Que dire de son nouveau spectacle ?... Rien. Rien, car sur le site officiel de l’artiste, on dit de ce nouveau spectacle que c’est un nouveau spectacle et qu’on veut bien vous en donner les dates. Plus les liens vers Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Facebook, Twitter, Instagram et Youtube qui ne m’ont pas renseigné plus avant sur la trame de ce spectacle, pas un mot, pas un extrait, rien… Résumons-nous : l’humoriste Franck Dubosc sera à Bergerac, salle Anatole France, ce dimanche 11 février à 15h pour vous présenter son nouveau spectacle où il sera sans doute mythomane, dragueur et frimeur ; l’entrée est à 40 euros. En fait, il fallait plutôt l’écouter jeudi sur France Bleu Périgord dévoiler que la crise de la cinquantaine était au cœur de son spectacle, finalement intitulé « Fifty-fifty »…

MondoClowns à Marmande

Et si nous sortions du Périgord, pour une fois ?... A 2h36 en voiture seulement de la commune de Saint-Cyr-les-Champagnes, mais à 37 minutes tout de même d’Eymet, le 3ème Festival MondoClowns (Festival mondial de clowns et excentriques) va se dérouler de vendredi à dimanche à Marmande. Les clowns, vous savez ce que c’est, mais les excentriques, là… Selon Thierry Planès, Président de l’association MondoClowns, présentateur et directeur artistique du Festival, « les excentriques sont en quelque sorte des clowns, mais qui n’ont pas les codes traditionnels des clowns. Ainsi, ils n’ont pas forcément un nez rouge, ils ne sont pas forcément maquillés de façon outrancière, ils n’ont pas forcément des costumes qui les identifient comme étant des clowns. En revanche, ils ont des numéros qui sont basés sur la comédie, à la seule différence qu’ils vont utiliser une autre discipline du cirque, comme l’acrobatie par exemple, pour la détourner et en faire quelque chose de complètement dérisoire. » Ce spectacle de 2h30 et réunissant treize artistes venant du monde entier vous proposera plusieurs représentations : samedi à 16h et 20h30, et dimanche à 14h et 17h30. « MondoClowns » place une nouvelle fois Marmande en véritable Capitale mondiale de l’Art clownesque ; l’entrée est à 26 euros pour les adultes et les plus de 12 ans, et à 19 euros pour les moins de 12 ans.