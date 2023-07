Beaugency : les dons affluent pour financer la restauration de la Tour de l'Horloge

Du haut de ses 29 mètres, elle surplombe la rue du Change. A Beaugency (Loiret), la Tour de l'Horloge, aussi appelée Porte du Change, est immanquable dans le centre-ville. Pourtant au fil des ans, l'édifice s'est dégradé et nécessite aujourd'hui des travaux de restauration. La toiture mais aussi les poutres à l'intérieur ne sont plus en état. Le coût est estimé entre 800 000 et 850 000 euros selon la municipalité. Une souscription a été lancée sur le site de la Fondation du patrimoine. Près de 40 000 euros ont déjà été récoltés sur un objectif initial de 50 000 euros.

Un emblème de la ville dans le cœur des habitants

Les Balgenciens mettent la main à la poche, à l'image de Michelle. Elle vit dans la commune depuis 40 ans et est très heureuse de ce projet de réfection : "Cette tour représente tout un passé qu'il faut préserver. On a la chance d'avoir une ville ancienne donc il me semble important de restaurer tout ce qui peut l'être". La Tour de l'Horloge est importante dans le quotidien des habitants. Enfant, Theresa habitait à deux pas de celle-ci, et chaque matin elle allait vérifier si l'heure donnée par sa mère était la bonne : "Je courais à la Tour de l'Horloge, je regardais l'heure et j'étais rassurée".

La future restauration plaît également aux amoureux du patrimoine local comme Dominique Daury, le président de la société archéologique et historique de la ville : "Elle est très importante pour le patrimoine parce que c'est la seule tour de rempart pratiquement entière qu'il nous reste". Construite au milieu du XIème siècle, elle était initialement une tour d'entrée de ville selon la Fondation du patrimoine, mais avec l'agrandissement de la ville elle changea plusieurs fois de fonction : guet de la ville, prison, tribunal du prévôt des marchands. L'horloge est installée depuis 1511 et le monument est classé Monument historique depuis 1922.

Des capsules temporelles insérées dans la tour

Pour inciter les habitants à participer, la marraine de la souscription, Sarah Poulain a eu l'idée d'insérer trois capsules temporelles lors des travaux. Celles-ci seront ouvertes dans plusieurs dizaines d'années. L'objectif ? Laisser une trace aux générations futures : "Les gens dans l'avenir vont pouvoir voir notre vie à Beaugency", explique Sarah Poulain.

De son côté le maire de la ville, Jacques Mesas, est à la recherche de subventions pour mener à bien la restauration. Les travaux doivent débuter au commencement de l'année 2024 et dureront plusieurs mois. La rénovation permettra également l'ouverture au public de la Tour de l'Horloge lors de la saison touristique et des journées européennes du patrimoine.

Les Balgenciens sont très attachés à cette tour. © Radio France - Pierre Frasiak

La souscription s'affiche sur la Tour de l'Horloge. © Radio France - Pierre Frasiak

Le maire de la ville, Jacques Mesas, et la marraine de la souscription, Sarah Poulain, incitent aux dons. © Radio France - Pierre Frasiak