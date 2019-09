Beaulieu-lès-Loches : Léonard de Vinci, l'esprit libre le samedi 14 septembre

Après « Des Jardins et des Hommes », Patrick Scheyder présente sa nouvelle création, imaginée à l’occasion de l’anniversaire des 500 ans de la mort de de Vinci, un spectacle à Beaulieu-lès-Loches

Au piano, Patrick Scheyder joue Bach et des improvisations pour mettre en écho les écrits de Léonard, dits par les comédiens Jean-Claude Drouot et Ugo Paccito. Des visuels de dessins et de peintures animés, réalisés par K2A, mettent en mouvement sur grand-écran, des peintures et des dessins du génie de la Renaissance.

Léonard de Vinci est célèbre pour sa peinture, mais sa dimension Humaniste prend un sens très pertinent dans ses réflexions sur la Science, l'Architecture et la Technologie. Il ne vivait en effet pas de sa peinture mais principalement de ses travaux sur les fortifications, des ouvrages hydrauliques, des machines très ingénieuses qui en faisaient un généraliste de Génie. Léonard investigue sans cesse : il observe le vol des oiseaux, la nage des poissons, l'expression du visage humain, les mouvements de l'eau, la croissance des plantes, et cherche un dénominateur commun : le mouvement de la Vie.

Ses recherches sur de nouvelles armes, sur les ancêtres du sous-marin et bien d'autres l'amènent à se poser cette question : le savoir et la science sont-ils source de bonheur ? Ce questionnement que l'on retrouve dans ses écrits, les Carnets constitués de 1500 feuillets, font un écho étonnant au questionnement actuel sur les enjeux du vivant

le spectacle, Léonard De Vinci aura lieu le samedi 14 septembre 2019 en l'église Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches à 20h30

réservation : https://www.expo-beauxlieux.fr/spectacle/

ou au 09 54 67 26 55