Beaulieu-sur-Mer organise son bain du nouvel an ce weekend

Quand on est dedans, elle est bonne dirait un breton. Plusieurs dizaines de courageux devraient se jeter à l'eau ce samedi, à 10h45 sur la plage des fourmis à Beaulieu-sur-Mer. C'est le traditionnel bain du nouvel an, organisé le 7 janvier/ Grégory Petitjean, l'adjoint au sport explique cette date par des raisons logistiques, avec le retour des vacances scolaires le 1er janvier qui limitait la disponibilité des gens.

En maillot de bain plutôt qu'en combinaison !

L'élu explique l'idée : "Le but c'est de passer entre une et cinq minutes dans l'eau, qui est actuellement à 16 degrés dans la baie des fourmis. L'idée c'est d'avoir une cohésion de groupe qui permet de se dépasser un peu et de passer un moment convivial." Dans la foulée, il y a aura chocolat chaud et gâteau pour réconforter et réchauffer les baigneurs ! Au passage, les médecins rappellent que c'est bon pour le système immunitaire.