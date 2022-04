Beaumont : Après deux ans d'absence, la fête des Cornards fait son grand retour

En 2020 et 2021, cette institution beaumontoise avait dû être annulée en raison de l'épidémie de Covid-19. Mais cette année, malgré une organisation à la dernière minute, la fête des Cornards revient enchanter les rues de la ville !

Hormis les manèges à sensations fortes, la fête foraine propose des activités plus calmes. © Radio France - Lou Momège

Une fête foraine, un carnaval, des feux d'artifices… De quoi égayer le week-end de Pâques des habitants du coin. "Ca change un peu, ça permet de revivre après le Covid !", se réjouit un père de famille venu assister au défilé.

La licorne, star du cortège des Cornards. © Radio France - Lou Momège

Si les manèges sont désinfectés régulièrement, aucune autre restriction sanitaire n'est de mise. Les gens peuvent donc se retrouver sans masques et sans pass sanitaire. Frédéric Roz, le directeur du service culture de la ville, ne s'en inquiète pas et s'enthousiasme plutôt de voir le public profiter. "Je pense qu'aujourd'hui, faire attention est passé dans le bon sens commun", rassure-t-il.

Le maire et miss Auvergne 2022 posent entre princesses et chevaliers. © Radio France - Lou Momège

"Deux ans sans rien, les gens attendaient la fête des Cornards !", s'exclame Stéphane Jaremko, président du comité d'animation de Beaumont. Déguisé en Merlin, il s'apprête à partir avec le défilé qui a pour thème "Mythes et légendes".

C'est aussi l'occasion pour ce groupe folklorique de mettre en avant des chants et danses portugais. © Radio France - Lou Momège

L'organisation de cette édition a été "compliquée" à cause du risque de reprise épidémique, explique-t-il. "On l'avait préparée il y a deux ans et demi, donc les chars étaient presque prêts. On a repris les anciennes structures, on les a finalisées... mais au dernier moment."

Les confettis aussi sont de la partie... © Radio France - Lou Momège

Malgré tout, la fête des Cornards a pu reprendre, et elle célèbrera même sa soixantième édition l'année prochaine.