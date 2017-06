Beaune Côté Plage, c'est reparti pour une quatrième saison

Beaune Côté Plage démarre sa quatrième saison. C'est tout près de Montagny-lès-Beaune que vous pourrez profiter d'un complexe de quatre bassins, un mur d'escalade aquatique, des toboggans et des plongeoirs. Sans compter les activités aquatiques. Le tout jusqu'au 3 septembre 2017.

Beaune côté plage, c'est parti depuis le samedi 3 juin. Pour la 4ème saison consécutive, la communauté d'agglomération de Beaune et la Lyonnaise des Eaux réitèrent l'opération. Situé à côté de Montagny-lès-Beaune, le complexe offre 4 bassins, un mur d'escalade aquatique, des toboggans, des plongeoirs et même une liane à plongeon ! Des activités sportives sont également proposées aux visiteurs comme des cours d'aquagym par exemple, en haute saison, du lundi au vendredi, à 17h45. Il y a également une nocturne proposées tous les vendredi et samedi jusqu'à 21 h en haute saison.

Un écrin de nature pour faire un plongeon

Pour accueillir tout ça, un cadre verdoyant, avec 14 000 mètres carrés de plages herbacées, un site naturel qui ravit les Côte-d'Oriens venus profiter de l'eau.

Sébastien et son fils Samuel sont venus chercher le côté nature. "C'est autre chose que d'être enfermé dans un bâtiment ! C'est vraiment le plein air." Surtout qu'ici l'eau est filtrée naturellement grâce aux plantes et non-chlorée.

Olivier est surveillant de baignade : "On reçoit 150 personnes par jour en moyenne alors que l'on est encore en basse saison. C'est une bonne fréquentation." Le site peut accueillir 1500 personnes en tout.

Des bassins éco-responsables

C'est ce système de filtration naturelle qui oblige à garder une fréquentation raisonnable : "Les nénuphars, les herbes filtrent naturellement l'eau du bassin, explique Olivier. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas dépasser une fréquentation de 1500 personnes par jour pour la qualité de l'eau. Sinon ça la détériore."

Les gens sont obligés de se savonner avant de rentrer dans les bassins, ce n'est pas toujours facile de leur faire accepter. Il y a aussi des panneaux partout pour expliquer ça. Au moins quand on sort de l'eau, on n'a pas cette odeur de chlore !

Dans l'eau des bassins 0% de chlore mais une filtration 100% naturelle. © Radio France - Soizic Bour

Le complexe Beaune Côté Plage est ouvert tous les mercredis et les weekends, jusqu'au 21 juin (fin de la basse saison), au tarif de 4 euros. A partir du 24 juin, le complexe sera ouvert tous les jours, pour 6 euros.

Tous les détails des activités sont sur le site de Beaune Côté Plage.