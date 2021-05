Beaune Côté Plage donne rendez-vous aux baigneurs dès le 5 juin avec une jauge de 1.000 personnes par jour

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur et pour la 8ème année consécutive, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud annonce l’ouverture de Beaune Côté Plage, la baignade 100% naturelle, au grand public pour sa saison estivale 2021 dès le 5 juin.

Toute l’équipe de Beaune Côté Plage est mobilisée pour accueillir les baigneurs dans les meilleures conditions sanitaires pour leur sécurité et celle de l’équipe sur le site. Un protocole sanitaire rassurant prenant en compte la spécificité du lieu a été mis en place, tout comme en 2020.

L’équipe est renforcée pour assurer le nettoyage et la désinfection des espaces et pour veiller au respect de l’application des règles sanitaires et des gestes barrières. La capacité d’accueil est dorénavant limitée à 1 000 visiteurs maximum par jour. Il est plus que jamais recommandé de consulter le site internet et les réseaux sociaux avant de se rendre sur place pour vérifier les disponibilités. Le contrôle de la qualité des eaux des bassins sera intensifié grâce à plusieurs analyses hebdomadaires.

Des consignes sanitaires renforcées

Il est donc demandé aux visiteurs de :

- Venir en maillot de bain car les vestiaires et les casiers sont fermés

- Suivre le parcours du baigneur

- Se doucher au savon avant d’entrer dans les bassins

- Respecter les gestes barrières et la distanciation de 1 mètre dans les espaces communs, les bassins et sur les plages

La signalétique sur site a été adaptée à ces nouvelles consignes. Toutes les mesures sanitaires prises et à respecter dans l’enceinte de la baignade sont consultables sur le site internet de Beaune Côté Plage

De nombreuses animations programmées !

- Cime Altitude 245 prévoit de mettre sur place son mur d’escalade gonflable sur le site

- Les mercredis après-midi, des bateaux à roues seront disponibles sur demande à l’accueil à destination des enfants de 4 à 10 ans.

- Des activités Aquagym du lundi au vendredi seront proposées sur réservation

- Possibilité de Location d’aquabike 7jours/7

- Ecole de natation, découverte des bases de la natation, cours ludiques pour les enfants à partir de 6ans et les adultes

- « Côté Resto » est ouvert pendant toute la saison en privilégiant la vente à emporter.

Informations pratiques

Les 30 collaborateurs de Beaune Coté Plage accueilleront les visiteurs ;

En Basse saison, du 05 Juin au 30 Juin les Mercredis et weekends de 11H à 20H

En Haute saison, du 1er Juillet au 31 Aout 7j/7 de 11H à 20H (jours fériés inclus)

Pour des raisons de respect des gestes barrières, des cours d’aquagym, des animations sportives et des cours de natation sont organisés sur réservation uniquement, au 06 63 98 09 31 ou à l’accueil, et sous réserve de nouvelles mesures sanitaires gouvernementales.

L’équipe de Beaune Coté Plage encourage les visiteurs à prendre connaissance des consignes liées aux mesures sanitaires avant de se rendre à la baignade par le biais du site internet ou de ses réseaux sociaux

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix