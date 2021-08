Beaune : le Théâtre de Verdure retenu par la Mission Patrimoine 2021, "une chance" pour les habitants

Le théâtre de verdure n'est aujourd'hui plus utilisé.

Une bonne nouvelle pour Beaune. Le Théâtre de Verdure de la ville, qui n'est plus utilisé depuis 2015 et a besoin de travaux de réhabilitation, est sélectionné par la Mission patrimoine 2021. Ce sont au total 100 lieux qui s'ajoutent à ceux choisis pour le Loto du patrimoine. Le théâtre représente la Côte-d'Or.

Claude François, Annie Cordy et Intervilles

Une aubaine pour la mairie, qui a lancé cet été une souscription pour récolter, dans l'idéal, 100 000 euros. La première phase des travaux, pour notamment consolider les fondations, va coûter plus de 700 000 euros. L'objectif : relancer un lieu de culture comme c'était le cas jusqu'en 2015.

Le Théâtre de Verdure a par exemple accueilli Annie Cordy en 1955, et Claude François 10 ans plus tard. Le Théâtre avait également vu se dérouler un duel d'Interveilles, entre Nolay et Beaune.

L'adjointe à la culture de Beaune Charlotte Fougère et le chargé de mécénat Thibault Creste. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Et les habitants se réjouissent de cette nomination. Ils espèrent que le Théâtre de Verdure va redevenir un "lieu où se rendre au quotidien, pour des concerts ou des expositions" explique par exemple Nathalie. Certains aimeraient également que l'endroit soit accueillant pour les adolescents de la ville.