Trois nouveaux noms à Beauregard : Sum 41, Lorenzo et Philippe Katerine viendront filer la banane au festival

Les organisateurs du Festival Beauregard continuent à égrener une partie des noms qui se produiront du 2 au 5 juillet prochain à Hérouville Saint-Clair. Après Catherine Ringer, Body Count et PNL, trois nouveaux artistes ont été annoncés : Philippe Katerine, Sum 41 et Lorenzo.

Hérouville-Saint-Clair, France

C'est un OVNI dans la chanson française, décrit très justement par les organisateurs du Festival Beauregard comme "libre, populaire, inclassable, instinctif, génialement touche-à-tout et sans limites, bref fascinant", Philippe Katerine sera donc sur l'une des deux scènes de cette douzième édition. Le chanteur est aussi le premier nom annoncé pour la journée du jeudi 2 juillet. La clairière devrait résonner de ses tubes décalés que sont "La banane" ou "Louxor j'adore." Philippe Katerine, dont la carrière a également été couronnée d'un César pour sa prestation dans le film "Le Grand Bain", viendra donc nous faire partager sa douce folie.

Sum 41, la bande-son des collégiens dans les années 2000

Autre ambiance le vendredi avec la venue des canadiens de Sum 41. Tout est résumé en ces quelques mots : "ça me rappelle mes années collèges" sourit Adrien, 26 ans, à la rédaction de France BLEU Normandie. Le groupe de punk-rock aux accents métal par moments fait parti, pour beaucoup d'ados d'alors, de la bande-son des années 2000 avec des titres comme "In Too Deep." Et si le groupe s'appelle ainsi, c'est parce qu'il s'est formé le 31 juillet 1996 soit... le 41ème jour de l'été (avouez que vous vous coucherez moins bête ce soir !)

Deux autres noms devraient être dévoilés avant Noël

Premier nom annoncé pour le dimanche 5 juillet : Lorenzo. Et si le rappeur séduit aujourd'hui la jeunesse, pas sûr que les paroles plaisent autant aux parents ou grands-parents à travers des titres comme "Nique la BAC" ou "Freestyle du sale". Mais n'est-ce pas finalement l'apanage d'une nouvelle génération d'artistes de venir bousculer l'ordre établi ? (Vous avez deux heures pour plancher avant de ramasser les copies).

Philippe Katerine, Sum 41 et Lorenzo viennent rejoindre Catherine Ringer, PNL et Body Count à l'affiche de la douzième édition du festival Beauregard. Deux autres noms, dont une pointure internationale, devraient être annoncés avant Noël pour une affiche qui comptera au total 38 artistes. En attendant, les pass 1, 2, 3 et 4 jours sont toujours disponibles à la vente.