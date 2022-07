Beauregard 2022 : Muse enflamme la scène pour le premier jour du festival

C'était l'un des concerts les plus attendus du festival Beauregard. Hier soir dans le domaine de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (14), le groupe Muse a joué ses plus grands titres, devant un public plus que conquis.

"C'était vraiment le meilleur concert de ma vie, j'en veux encore" s'époumone Léna, à la fin du concert. Comme elle, 30.000 festivaliers ont assisté au spectacle de Muse au domaine de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) hier soir. Le tout, dans une ambiance plus qu'électrique.

Pour beaucoup, ce retour à la musique après deux ans d'arrêt du festival à cause de la crise sanitaire a été important. "Cela fait vraiment du bien. On en avait tous vraiment besoin", souffle Marc.

Léa, elle, réalise encore à peine. Cette jeune femme de 25 ans est une très grande fan de Muse depuis ses 10 ans. Elle n'en revient toujours pas de pouvoir assister à ce concert : "C'est surréaliste. Je ne comprends toujours pas ce qu'il se passe là. Ils sont là, ils sont à quelques mètres de moi. Je ne réalise pas du tout"

30.000 festivaliers ont applaudi Muse lors du premier jour du festival © Radio France - Damien Deslandes

Un spectacle haut en couleur

Thomas les a vu sept fois en concert, dont une fois au stade de France...mais selon lui, l'ambiance est différente :

"On est plus proche des artistes, c'est plus convivial. On est en extérieur, il fait beau, c'est vraiment génial".

Si l'ambiance était au rendez-vous c'était aussi grâce aux prouesses techniques. Sur scène, des flammes à côté du groupe, écrans géants et jeux de lumières. De quoi impressionner Lucie : "C'est juste bluffant. Je trouve ca incroyable, ils ont vraiment sorti le grand jeu!".

Les flammes apparues sur la scène lors du concert © Radio France - Damien Deslandes

Des spectateurs donc ravis...On l'imagine, le concert restera dans la mémoire des festivaliers de Beauregard..