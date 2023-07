Beauregard : Angèle, Kungs... et vous ! Revivez le jour 2 du Festival en photos

Beauregard jour 2 après le before mercredi et le concert d'Indochine. Une entrée en matière réussie qui nous a donné envie de vous partager les plus belles photos de Damien Deslandes qui officie pour France Bleu Normandie sur cette quinzième édition. Parce que la musique, c'est aussi des images !

ⓘ Publicité

Angèle accompagnée de ses danseurs sur scène © Radio France - Damien Deslandes

"C'est un vrai kiff ce concert !" Angèle

Quatre ans après, Angèle est revenue une deuxième fois à Beauregard © Radio France - Damien Deslandes

Les fans s'affichent ! © Radio France - Damien Deslandes

C'est peu de dire qu'Angèle était attendue © Radio France - Damien Deslandes

Tout est dit ! © Radio France - Damien Deslandes

Royal Blood, remplaçant de luxe de Blur, a fait partager son énergie brute

Mike Kerr, chanteur et bassiste de Royal Blood © Radio France - Damien Deslandes

Brian Thatcher, batteur à la frappe lourde et précise de Royal Blood © Radio France - Damien Deslandes

D'un Royal à l'autre : Après Royal Blood, place à l'énergie de Royal Republic © Radio France - Damien Deslandes

Le rappeur Gazo était lui aussi très attendu à Beauregard © Radio France - Damien Deslandes

Cette sensation s'appelle Beauregard © Radio France - Damien Deslandes

Sous le soleil © Radio France - Damien Deslandes

Le rock psychédélique d'Alias a illuminé le festival © Radio France - Damien Deslandes

Tom Barman, le chanteur du groupe belge dEUS © Radio France - Damien Deslandes

L'artiste havraise Lotti a ouvert ce jeudi © Radio France - Damien Deslandes

He loves John ! © Radio France - Damien Deslandes

Kungs a fait danser Beauregard © Radio France - Damien Deslandes

Kungs a refermé la journée de jeudi © Radio France - Damien Deslandes