Beauregard : Damso, Pomme et PLK rejoignent Indochine et Sting, découvrez la totalité de la programmation

147.000 festivaliers l'an passé : cette quinzième édition pourrait faire encore mieux en 2023. Les organisateurs relèvent en effet "un engouement sans précédent en termes de billetterie à ce stade de l'année." En effet, après le mercredi et le dimanche, la journée de samedi affiche à son tour complet. Les jeudi et vendredi prennent également cette direction. Et les nouvelles annonces ne devraient qu'accélérer les ventes de pass.

Le mercredi 5 juillet, deux groupes britanniques prometteurs ouvriront pour Indochine, le quatuor Coach Party et son Indie rock gruny avant The Waeve, duo composé notamment du guitariste de Blur Graham Coxon.

Le jeudi 6 juillet, Blur qu'on vient d'évoquer, mais aussi l'icône pop Angèle, l'électro de Kung et le rappeur français Gazo sont rejoints par le groupe suédois à tendance punk pop Royal Republic, le légendaire groupe belge dEUS et le multi-instrumentiste canadien Alias et son rock psychédélique.

Damso pour la première fois à Beauregard

Le vendredi 7 juillet, attention événement ! Le géant belge Damso, véritable pilier de la scène rap, se produira pour la première fois au festival Beauregard. Il partagera l'affiche ce jour-là avec Pomme, nommé comme Angèle aux Victoires de la Musique dans la catégorie interprète féminine de l'année, mais aussi Hamza, l'une des figures de proue du rap francophone, les rockeurs américains d'Interpol, et la pop psychédélique de The Haunted Youth. Une journée complétée par Louise Attaque, qu'on ne présente plus, M83 et Tamino, déjà annoncés.

Le samedi 8 juillet propose également de très beaux rendez-vous avec les concerts de l'une des figures de la nouvelle scène française Lomepal, du duo Leto et Guy2bezbar, de la chanteuse Jain et de la référence indie rock internationale Alt-J auxquels viennent se greffer les venues du DJ Vladimir Cauchemar, du chanteur Bertrand Belin, d'Irène Belin (techno), Fatoumata Diawara (musique du monde) et Nothing But Thieves (rock alternatif) pour une journée pour le moins éclectique !

Le dimanche 9 juillet, les rappeurs français PLK et Tiakola, l'inclassable chanteuse Suzane, les Irlandais de The Murder Capital (post-punk) et Pedro Winter (électro) complètent une programmation marquée par la venue d'un monument de la musique avec l'ex-leader de The Police, Sting, sans oublier des habitués du festival, Shaka Ponk, pour sa tournée d'adieu, les hard-rockeurs d'Airbourne, aux accents d'AC/DC et à l'énergie communicative.

Une affiche complétée par des artistes de la scène normande puisque la rappeuse Lotti se produira le jeudi, Cemented Minds (post-punk) le vendredi, Animal Triste (rock) le samedi et Hada (pop rock) le dimanche.

Un rappel : les mercredi, samedi et dimanche sont déjà complets et les jeudi et vendredi le seront bientôt. Toutes les infos sur www.festivalbeauregard.com . En attendant, vous pouvez toujours réviser vos playlists pour être au top en juillet prochain !