Beauregard : Damso, Pomme, Louise Attaque... un troisième jour incandescent !

Leurs performances étaient attendues d'un côté et de l'autre de la clairière du parc de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Louise Attaque, emmené par un Gaëtan Roussel déchaîné, et le rappeur belge Damso ont tenu toutes les promesses. Sans oublier la douce poésie de Pomme et l'électro de M83.

Damso a fait danser la scène Beauregard © Radio France - Damien Deslandes "Viens j't'emmène", "Ton invitation", "Soirées parisiennes", "Léa"... c'est avec tous ses tubes que le trio français a "attaqué" son concert et littéralement embarqué les 30 000 festivaliers ce vendredi soir. Louise Attaque repris en cœur par tout le public, et Gaëtan Roussel qui a même fini le show dans la fosse en entonnant une nouvelle fois "Viens j'temmène". Le carton de ce troisième jour à Beauregard. - © Radio France - Damien Deslandes - © Radio France - Damien Deslandes L'autre carton, c'est celui du rappeur belge Damso. Repris en cœur par toute la jeune génération. Damso avait la lourde tâche d'enchaîner après Louise Attaque, et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Proposant seul en scène un show d'une heure à ses fans déchaînés. Le rappeur belge Damso © Radio France - Damien Deslandes - © Radio France - Damien Deslandes Un peu plus tôt dans la journée, la chanteuse française Pomme a délivré ses notes de musique hypnotiques et sa voix envoûtante sur la scène Beauregard. Moment magique alors que le soleil brillait encore très fort. La chanteuse française Pomme et son univers onirique. © Radio France - Damien Deslandes - © Radio France - Damien Deslandes Un grand nom de la musique électronique a également fait son retour sur scène après six ans d'absence. M83, emmené désormais par le seul Anthony Gonzales, a proposé son nouvel album Fantasy, mais aussi son tube planétaire Midnight city. Anthony Gonzales, qui mène seul désormais le projet M83. © Radio France - Damien Deslandes - © Radio France - Damien Deslandes Et puis Beauregard, c'est vous, c'est le public. Pêle mêle de ce troisième jour : moments capturés par notre photographe Damien Deslandes. - © Radio France - Damien Deslandes - © Radio France - Damien Deslandes - © Radio France - Damien Deslandes Le soleil a brillé très fort sur Beauregard vendredi ! © Radio France - Damien Deslandes Et le Stade Malherbe Caen jamais bien loin...! © Radio France - Damien Deslandes Place ce samedi à Jain, Alt-J ou encore Lomepal. Et attention, une pluie d'orage pourrait bien arroser les festivaliers...!