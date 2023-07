Beauregard : Louise Attaque toujours plus fort

A quoi reconnait-on un bon concert ? Aux sourires qui illuminent les visages à la fin de celui-ci. Et c'est peu de dire que Louise Attaque a fait preuve de générosité ce vendredi soir à Beauregard. Une envie de partager non feinte avec le public qui fait la force du groupe.

D'entrée de jeu, le leader Gaëtan Roussel annonce la couleur : le groupe va jouer la quasi-intégralité de son premier album, celui qui change une carrière, vendu à l'époque à 2,8 millions d'exemplaires, ce qui en fait le plus gros succès de l'histoire pour un album de rock français, ni plus, ni moins. Et d'interpréter dès le premier quart d'heure J't'emmène au vent et Ton invitation, des titres qu'on attend généralement plutôt en fin de set. Ce choix, surprenant au premier abord, permet au groupe de mettre le public dans la poche et de transformer la clairière de Beauregard en karaoké ! Pas de round d'observation, Louise Attaque d'entrée et on se laisse prendre au jeu !

Arnaud Samuel, le violoniste - et guitariste - du groupe © Radio France - Damien Deslandes

En guise de rappel, Louise Attaque fend la foule pour interpréter "J't'emmène au vent"

En deuxième partie de concert, changement d'ambiance : la batterie, qui surplombait jusque-là les trois membres historiques, descend d'un cran et deux musiciens, un guitariste et un claviériste viennent compléter la formation pour une ambiance plus rock, plus ambitieuse aussi parfois dans l'écriture des titres mais moins connu du grand public. Qu'importe, une nouvelle fois, l'enthousiasme communicatif du groupe balaie tout sur son passage, que ce soit sur Nous, on veut vivre nous extrait du dernier album Planète terre où Gaëtan Roussel fait chanter le public ou le très réussi Tu dis rien publié en 2000 sur le deuxième album, Comme on a dit. C'est avant un ultime rappel où Louise Attaque, servi tout au long du concert par un son impeccable, traverse la foule pour interpréter à nouveau J't'emmène au vent. Le public est aux anges, Gaëtan Roussel confie son envie "de ne pas partir" et c'est vrai qu'on prolongerait bien la nuit. Un vrai concert feel good, un très grand moment !