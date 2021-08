Covid : avec les piscines fermées, les CE1 ont un niveau de nage "très débutant", Beauvais les remet à l'eau

Tout l'été, la ville de Beauvais (Oise) donne exclusivement des cours gratuits de natation aux élèves de CE1, pénalisés par la covid-19, qui n'ont pas pu apprendre à nager depuis deux ans à cause de la fermeture des piscines et des confinements.

Pour la première fois, la ville de Beauvais (Oise) rejoint le dispositif national Savoir Nager, un programme du ministère des Sports. Le but est d'offrir des stages de natation d'une semaine gratuits, afin que les enfants apprennent à nager. Ce sont les éducateurs sportifs de la ville qui dispensent les cours dans deux piscines de la commune. Particularité à Beauvais : la ville donne exclusivement des cours de natation aux CE1, pénalisés par la covid-19, qui n'ont pas pu apprendre à nager depuis deux ans à cause de la fermeture des piscines et des confinements.

Réécoutez le reportage : les élèves de CE1 rattrapent leur niveau de natation tout l'été à Beauvais Copier

Dans l'Aquaspace, deux lignes sont réquisitionnées dans le bassin de nage pour les élèves de CE1. Tous ont sept ou huit ans. "C'est la période idéale pour apprendre à nager mais ces enfants ont été pénalisés par la crise du covid, explique Ali Sahnoun, vice président à l'agglomération du Beauvaisis chargé des piscines et des gymnases intercommunaux. Ils n'ont pas pu pendant leur cursus scolaire bénéficier de cet apprentissage. Il est fondamental que ces enfants puissent être autonomes dans l'eau".

A l'Aquaspace, deux lignes de nage sont réservées tout l'été pour les élèves de CE1. © Radio France - Marine Chailloux

En tout, 630 élèves pourront bénéficier tout l'été de stages gratuits et intensifs à raison de deux séances par jour pendant une semaine. Mais les éducateurs sportifs ont dû se mettre au (petit) niveau des enfants : "Il y a une vraie différence, estime Olivier Dubois, adjoint à la direction des établissements aquatiques de l'agglomération. Ça fait deux années complètement blanches, ces enfants n'ont pas mis un pied dans l'eau durant tout le CP et tout le CE1. Le niveau des enfants est plutôt très débutant donc ça fait un gros challenge en dix séances de leur apprendre à nager mais ils apprennent au moins une autonomie sur quelques mètres, l'acceptation de la tête dans l'eau, ce qui permet de savoir nager."

Réécoutez l'interview d'Ali Sahnoun, vice président à l'agglomération du Beauvaisis chargé des piscines et des gymnases intercommunaux Copier

Rattraper le retard chez les CE1 est d'autant plus important que la plupart de ces élèves n'auront plus de cours de natation en CE2 et CM1, car les plannings des piscines sont pleins.