Beauvais : un concours de vitrines de Noël comme en 1959

Pour faire oublier un peu la morosité ambiante et pour mettre en valeur ses commerçants, la ville de Beauvais renoue avec sa tradition de concours de vitrines de Noël. Le dernier en date remonte à... 1959! France Bleu Picardie vous offre quelques clichés de vitrines originales. N'hésitez pas à aller vous promener dans le centre-ville découvrir des créations parfois artisanales et plus originales les unes que les autres!

La porte et la vitrine de la poissonnerie du centre-ville ont été décorées par un artiste de Tillé. © Radio France - Marine Chailloux

Le marché de Noël a été transformé en village de Noël, sur la place Jeanne Hachette et autour, la plupart des magasins jouent le jeu des décorations. Certes il y a moins de festivités, pas de parade de Noël, mais les commerçants ont répondu nombreux à l'appel de la commune et du site Internet Le Bon Coin, partenaire pour organiser ce concours de vitrines.

Réécoutez le reportage de France Bleu Picardie : concours de vitrines de Noël à Beauvais Copier

Une centaine de commerçants participe ainsi au concours. Vous pouvez voter pour la plus belle vitrine et tenter de remporter des cadeaux jusqu'au dimanche 3 janvier 2021. Pour cela, rendez-vous sur le site www.lebonpourmaville.fr.