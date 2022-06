Beauvoir-sur-Mer : une course à marée descendante pour la 34ème édition des Foulées du Gois

Ils étaient nombreux ce dimanche à s'élancer les pieds dans l'eau pour la 34ème édition des foulées du Gois à Beauvoir-sur-Mer, la célèbre compétition de course à pied sur le passage du Gois, qui relit l'île de Noirmoutier au continent.

Habituellement, le départ de certaines courses se fait à marée montante, donc basse. Mais cette année, et c'est la grande nouveauté, les plus courageux s'élancent à marée descendante, avec de l'eau jusqu'aux genoux.

On lèvera les genoux plus haut que d'habitude" Kévin Martin

Pour cette toute nouvelle course, 15 hommes, 15 femmes sont sur la ligne de départ. "On lèvera les genoux plus haut que d'habitude, sourit Kévin Martin, vainqueur 2018 de la course des As des Foulées du Gois. "Là il y a 8 km au lieu de 4km. On n'est jamais à l'abris de quelques surprises, à cause du coefficient de marée qui est plus fort que d'habitude... On va surtout savourer le moment."

Regarder loin devant

Il n'est pas toujours simple de courir avec de l'eau jusqu'aux cuisses. C'est pourquoi quelques recommandations sont les bienvenues avant de partir. "Ce qu'il faut vraiment, c'est regarder loin devant, conseille Claude Merceron, le directeur de la course. "Si vous regardez vos chaussures, vous sortirez de la chaussée".

On s'étire et on s'échauffe encore une dernière fois. A 13h passées, les 30 athlètes s'élancent dans la mer pour un aller-retour de 8km. Sur le podium : David Menanteau en première position et Alban Gazeau en deuxième. Kévin Martin arrive en troisième position. "C'était très dur, mais c'est que du bonheur. On se bat contre la marée, contre soi-même et contre les concurrents."

Sept courses au total

Après cette course impressionnante réservée aux plus téméraires, six autres courses s'enchaînent sur le passage du Gois. Les jeunes d'abord, avec à 14h15, un 900m pour les enfants de 7 à11 ans et à 14h40 une course de 2,4 kilomètres pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Puis deux courses de 8km (une masculine, une féminine) dites "populaires" pour les adultes débutants. Une course sport adapté est organisée à 16h20. La journée se clôture par "la course des As" à marée montante, sur 4 km.