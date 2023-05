"Beaux Dimanches du Kiosque" à Château-Gontier-sur-Mayenne : franc succès, avec près de 300 spectateurs

Tous les dimanches de mai, à 15h , des concerts gratuits sont organisés au kiosque de la ville, tout juste rénové. Des concerts gratuits, comme ce dimanche 7 mai où des habitants et des touristes sont venus, nombreux.

ⓘ Publicité

"On a rien à faire, on écoute, on est bien"

Une amie de chanteuse Diane est heureuse d'"avoir eu ce soleil", pour écouter la musicienne. Certains spectateurs apprécient qu'il y ait des animations de prévues au mois de mai, "où il y a beaucoup de jours fériés". Des animations en musique donc : "on se balade et on découvre en même temps des artistes. Une journée sans musique, c'est une journée de perdue", sourit une habitante de Château-Gontier-sur-Mayenne. Anne, venue de Angers pour l'occasion, apprécie la gratuité des concerts : "ça va permettre à plus de gens d'avoir accès à la culture". Cette femme d'une quarantaine d'années considère la musique comme une occupation du week-end : "après le poulet-frites, ça permet de faire autre chose, de changer un peu du quotidien !"

"Je m'étais dit : j'aimerais bien chanter, un jour, sous un kiosque"

Clarisse Lavanant en a vu des scènes et des salles de spectacles : elle sort son 12e album, et elle chanté dans la célèbre comédie musicale Les Dix Commandements. Ce dimanche 7 mai 2023, elle a réalisé ce qu'elle a souvent voulu faire : chanter sous un kiosque. Le sourire aux lèvres, elle raconte : "c'est une scène mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de frontières avec les gens. "Le kiosque, c'est assez symbolique, comme avec le kiosque à musique". En bref, elle espère que son objectif pour le concert est atteint : "le kiosque, ça me fait penser au temps qui passe. J'ai envie de faire voyager les gens !"

Un concert est prévu chaque dimanche de mai, à 15h devant le kiosque de Château-Gontier-sur-Mayenne. Dimanche 14 mai 2023, c'est le groupe Les Abeilles aussi qui est attendu : deux femmes et un piano qui chantent des textes drôles ou profonds sur la vie, l’amour, l’absurde.