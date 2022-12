Beaux Livres : la sélection de Noël de France Bleu Touraine

Le 25 décembre arrive à grand pas, et vous ne savez toujours pas quoi offrir a vos proches que vous allez retrouver autour de la tablée de Noel ? Pas de panique, on a trouvé pour vous quelques ouvrages qui plairont à tous, petits ou grands lecteurs, et ce, quelque soit leur âge ! Voici LA sélection de Noel de France Bleu Touraine !

Tours Vintage par Gérard Proust et Cédric Delaunay.

Le livre Tours Vintage écrit par Cédric Delaunay, avec les photos de Gerard Proust © Radio France - Nicolas Bedin

Son objectif, il l'a promené partout. Ancien chef du service photos de la Nouvelle République, il a ressorti ses plus beaux clichés pour voyager à travers l'histoire de la cité, des années 60 aux années 90. Pêle-mêle, on y retrouve bien entendu les révolutions architecturales et des transports dans la ville, mais aussi les grands évènements comme l'effondrement du pont Wilson, la révolution des radios libres, les grandes manifestations comme les grands évènements sportifs, mais aussi de rares clichés de "bobby le phoque, le cirque Pinder, l'arrivée du premier TGV, sans oublier des objets du quotidien qui forcement évoquerons aux plus grands une certaine nostalgie, et de la curiosité chez les plus jeunes. C'est LE livre que tous les tourangeaux doivent avoir à la maison !

Le Lys dans la Vallée de Balzac, version Manuscrit, aux Editions Les Saints-Pères.

Le manuscrit de "Le Lys dans la Vallée", roman ecrit en Touraine, à Saché, par Honoré de Balzac, reproduit fidèlement par les Editions Les Saints Pères © Radio France - Nicolas Bedin

Spécialisée dans l'Edition de manuscrits de grands auteurs français et internationaux, les éditions Les Saints Pères proposent une reproduction du sixième roman de "La Comédie Humaine", conservé à la bibliothèque de l'Institut de France. grâce à cette reproduction fidèle, en apprend plus sur le travail, la méthodologie de Balzac . Les Editions Les Saints Pères proposent un tirage limité et numéroté à 1000 exemplaires du manuscrit d'Honoré de Balzac. Un cadeau original et précieux pour les tourangeaux amoureux de littérature.

The Jungle Book, par Rudyard Kipling, aux Editions Les Saints-Pères

Le manuscrit du "Livre de la Jungle", écrit par Kipling, reproduit fidèlement par les Editions Les Saints Pères © Radio France - Nicolas Bedin

Il n'est jamais trop tard pour découvrir "Le Livre de La Jungle". Mais c'est en version manuscrit, et donc en anglais, sous la plume de Kipling qu'il est proposé ici. Prouesse, puisque c'est la British Librairy qui conserve l'original depuis 1940 ; On imagine la difficulté pour en réaliser l'ouvrage proposé ici. De plus, la maison d'Edition a choisi l'option d'y ajouter pour le bonheur des plus petits et des plus grands, 96 illustrations de Maurice de Becque réalisées en 1924. Maurice de Becque, artiste français et animalier de renom également connu pour avoir illustré L’Appel de la forêt de Jack London, ou encore Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Loin donc de l'univers édulcoré proposé bien des années plus tard par Disney, c'est ici une œuvre majeure de la littérature mondiale qu'il est possible de découvrir chez sois. Mowgli, Baloo et Bagheera vous attendent !

Festival Désir... Désirs : Un roseau sauvage.

Festival Désir... Désirs : Un Roseau Sauvage célèbre les 30 ans du premier festival LGBT de France © Radio France - Nicolas Bedin

Il fallait bien un ouvrage pour célébrer les 30 ans du plus ancien Festival de Cinéma LGBT de France. Car oui, c'est de Tours, pourtant sous la municipalité de Jean Royer, surnommé le "Père La Pudeur", qu'est né le premier festival de cinéma gay de l'hexagone. Avant son homologue parisien ! Et tout ca aux cinémas Les Studios. Et c'est toute cette aventure cinématographique, culturelle, et de lutte que ce livre nécessaire retrace. Ce livre est une écriture collégiale, même si on citera l'impulsion de Mickael Achard, le coordinateur du Festival Désir... Désirs, mais aussi la plume de Philippe Pérol, le créateur du festival, de l'écrivaine Fatima Daas, ou encore de Rémi Lange, le réalisateur.

On a aimé les affiches des plus grands films militants et de toutes les Editions du festival, les articles de presse, et un coup de cœur particulier pour la couverture réalisée par Tom De pékin. (Ndlr : qui avait signé l'affiche du film "L'inconnu du Lac") A seulement 10 euros, il aura toute sa place au pied de nos sapins. Pour le trouver, c'est simple, direction les cinémas Les Studios, et les bonnes librairies de la cité.

La résistance en Actions, de Sylvie Pouliquen et Jean-Paul Paireault

La Résistance en Actions, de Sylvie Pouliquen et Jean-Paul Paireault, aux Editions De Borée © Radio France - Nicolas Bedin

Amateurs d'Histoire, et d'Histoire en Touraine, c'est LE livre qu'il faudra réclamer au Père Noël cette année. Les auteurs s'attardent sur les personnages clé de la période, hommes et femmes engagés dans la lutte, la Résistance et les maquis- Une iconographie qui souligne et enrichit le récit : photos d'époque, objets, tracts, presse et affiches, manuscrits... Un livre de mémoire, un livre utile pour transmettre et raconter cette histoire sombre de la Touraine, les rafles, les faux papiers, les parachutages de nuit, et le courage de celles et ceux qui n'ont pas voulu se resigner à baisser le regard devant l'occupant.

Le Coin du Pâtissier, par Dorian Tudeau.

Le jeune patissier Dorian Tudeau de Tours propose dans son premier ouvrage 30 recettes de dessert faciles à réaliser © Radio France - Nicolas Bedin

Est-il nécessaire de présenter le jeune tourangeau aux 850 000 abonnés sur les réseaux sociaux ? Non, bien entendu ! Son talent parle pour lui. Dans ce livre, aux Editions Larousse, Dorian a choisi 30 recettes faciles, (ou pas) à réaliser comme un pro, pour un résultat bluffant qui va vous épater. Et les plus grands classiques de la pâtisserie y sont : flan, éclairs, clafoutis, cannelés, pancakes, tarte tatin, moelleux chocolat, pavlova.. tous expliqués pas à pas, simplement, avec des mesures claires et accessibles à tous. Un véritable cours de pâtisserie ! On fait le pari qu'il ne quittera pas votre cuisine durant les 12 prochains mois ? "La méthode Dorian" fera instantanément son effet, et vous ne pourrez plus vous en passer !

Monsieur Proust, par Celeste Albaret aux Editions Seghers.

Monsieur Proust, par Celeste Albaret © Radio France - Nicolas Bedin

2022 est l'année Proust. On y célèbre le centenaire de sa disparition en 1922. Céleste Albaret fut la gouvernante et l'unique confidente de Marcel Proust pendant les huit années où il écrivit son œuvre, ce monument de la littérature mondiale. Jour après jour, elle assista dans sa vie, son travail et son long martyre. Par rapport aux centaines de livres publiés sur lui, ce que ce témoignage capital apporte, c'est l'image, bouleversante et unique de vérité, d'un Proust perdu enfin retrouvé, et sortant de la plus fidèle des mémoires, celle du cœur, pour revivre parmi nous. Dans un Paris du début du siècle dernier, on y découvre la vie dans l'intimité du Boulevard Haussmann, et l'invraisemblable cérémonial des jours et des nuits de Proust. On y apprend d'ailleurs que l'écrivain aimait la Région Centre, celle de ses vacances d'enfant, et s'est inspiré notamment du village d'Illiers-Combray, en Eure et Loir, pour écrire "Du Coté de Chez Swann". Un ouvrage indispensable aux amoureux de littérature, agrémentés des dessins de Stéphane Manel.