Une petite librairie indépendante a ouvert ses portes le 11 avril, place de Strasbourg à Lille. Elle s'appelle "Place Ronde" et propose plus que des livres, puisqu'on peut aussi y dormir.

La gérante Fabienne Van Hulle nous accueille dans sa belle boutique lumineuse et boisée, au rez-de-chaussée d'une maison bourgeoise typiquement lilloise. Dès l'entrée du magasin, des livres jeunesse, des recueils de poésie et des ouvrages féministes sont mis en avant. Un choix assumé par celle qui veut penser la librairie différemment, et souhaite même enrichir son commerce de livres pour les publics "éloignés de la lecture", comme les dyslexiques.

Dans la librairie de Fabienne © Radio France - Margot Delpierre

Dormir au milieu des livres

Ce qui fait surtout l'originalité de "Place Ronde", c'est la partie chambre d'hôtes. La gérante a entièrement rénové un appartement de deux pièces, en rez-de-jardin, destiné aux touristes et aux auteurs de passage.

L'appartement de 40 m² (pour une à quatre personnes) sera disponible mi-mai à la location pour 100 euros la nuit, petit déjeuner compris. Et à ce prix-là, les locataires vivront entourés de livres d'occasion qu'ils pourront même emporter avec eux à la fin du séjour, "avec un petit mot dedans", précise la gérante. Un studio est également en travaux et accueillera deux personnes.

Un projet porté par une passionnée

Fabienne Van Hulle, 54 ans, ancienne directrice des achats et bordelaise d'origine, a pensé entièrement cette librairie, la seule indépendante dans le quartier. Passionnée de lecture, elle a pris un nouveau départ professionnel il y a trois ans en osant la reconversion.

_"_J'ai repris des études de création reprise d'entreprise, ensuite je me suis formée à l'Institut national de formation des libraires, puis j'ai fait des stages comme les jeunes, pas payée, j'ai porté des cartons et j'ai déballé des libres", explique Fabienne Van Hulle.

C'est un pari financier avec les économies de la famille et l'appui des banques - Fabienne Van Hulle, à l'origine du projet

"Place Ronde" vous donne rendez vous le samedi 5 mai à 14 heures pour une signature BD avec Didier Pagot et le 29 mai pendant la pause déjeuner pour une sieste littéraire : un quart d'heure de détente en compagnie d'une sophrologue... ça aussi, ça fait partie des originalités de Place Ronde !