Bel été pour le tourisme à Strasbourg

Un bilan de l'été satisfaisant à Strasbourg: avec des animations qui ont fait le plein, notamment à la cathédrale avec le son et lumière, ou encore lors du festival des arts de la rue, mi-août. Et le nombre des touristes est globalement en hausse selon l'Office de tourisme de Strasbourg.

Après un été 2016 difficile, le tourisme a repris des couleurs à Strasbourg et dans sa région selon l'office de tourisme. Dans l'hôtellerie, la fréquentation est en hausse en juillet 2017, de 4 à 13% selon les établissements. Le camping de la Montagne verte a aussi fait le plein.

Batorama reste l'attraction préférée des visiteurs. C'est l'attraction payante la plus fréquentée en Alsace et dans le Grand Est. Même si le mois de juillet n'a pas été bon en raison de la canicule, des épisodes de pluie et des contraintes lors de l'hommage international rendu à Helmut Kohl, la fréquentation est en hausse cet été avec plus de 300.000 passagers, 11% de plus que l'année précédente.

820.000 spectateurs au son et lumière de la cathédrale

Autre gros succès de l'été à Strasbourg: le son et lumière de la cathédrale. 820.000 personnes sont venues contempler ce spectacle sur les façades de l'édifice. La ville se félicite aussi de la belle affluence au Farse, festival des arts de la rue, mi-août. Il a attiré 90.000 spectateurs, contre 80.000 en 2016. Les Docks d'été ont fait largement le plein, avec 1.500 enfants inscrits chaque jour pour ces activités nautiques dans le bassin d'Austerlitz. C'est le double de l'an dernier.

Plusieurs atouts pour attirer une clientèle variée

Cet été, l'office de tourisme note avec satisfaction que la clientèle de groupe est de retour. Quant à l'origine des touristes, elle est variée, grâce notamment à la présence d'un commerce de luxe à Strasbourg. Le classement de la Neustadt à l'Unesco a aussi contribué à la renommée de Strasbourg. Le nombre de bateaux de croisières sur le Rhin qui font escale à Strasbourg, continue par ailleurs de progresser apportant une clientèle internationale, américaine et brésilienne en particulier, toujours selon le bilan dressé par l'office de tourisme.

