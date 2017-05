Belflorissimo : 15 à 20.000 visiteurs attendus au marché des fleurs de Belfort

Belfort enfile ses habits de printemps pendant trois jours. Le 34ème marché aux fleurs Belflorissimo ouvre ses portes ce vendredi. Entre 15 000 et 20 000 visiteurs sont attendus jusqu’à dimanche soir dans le coeur de ville.

Les cabanons sont montés. Et les premiers visiteurs sont attendus ce vendredi dès 9h place Corbis et sur les quais de la Savoureuse. 60 exposants ont répondu présents pour cette 34ème édition. Belflorissimo, ce sont des fleurs, des plantes, mais aussi des tas de produits du terroir (viticulture, gastronomie, ...).

Les travailleurs de la terre à l’honneur

« Ce sont quand même les fleurs qui dominent mais nous accueillons plein d’autres artisans. Le marché aux fleurs met à l’honneur tous les travailleurs de la terre. Nous avons de plus en plus de gens qui font des légumes par exemple, des viticulteurs » explique Francis Masset de l'association du marché aux fleurs l'un des organisateurs.

Le géranium, la « star » des ventes

Les fleurs pour décorer balcons, terrasses et maisons sont évidemment incontournables sur le marché de Belfort. Les géraniums devraient encore arriver en tête des ventes. Assuré par l’amicale des jardiniers municipaux, le rampotage des jardinières est toujours gratuit.

Entre 240 et 600 euros pour louer un emplacement

Sur les 60 exposants, il y aura cette année une quinzaine d'horticulteurs qu'il est de plus en plus difficile d'attirer à cette période de l'année. « C’est une période très forte pour les horticulteurs. Ce n’est pas facile de se libérer. Ils ont beaucoup de travail. Le marché dure trois jours quand même, c’est contraignant et ce n’est pas gratuit » précise Frédéric Blanc le président de l'association du marché aux fleurs. La location d’un emplacement coûte entre 240 et 600 euros pour les trois jours.

Un marché entièrement sécurisé

Côté sécurité, 21 plots en béton entoureront toute la manifestation et le square du souvenir ou sera installé l’espace famille sera entièrement protégé. Cet espace famille proposera aux enfants une ferme pédagogique et un mini chantier en sable.

Belflorissimo est ouvert ce vendredi et samedi de 9h à 19h ainsi que dimanche de 9h à 18h. Entrée libre. France Bleu Belfort Montbéliard sera en direct samedi et dimanche de 14h à 17h. A noter que les magasins pourront profiter de l’affluence du marché car ils ont la possibilité d’ouvrir ce dimanche à Belfort.