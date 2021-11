Belfort : l'amour fou à l'honneur du 36ème festival de cinéma Entrevues

Belfort déclare sa flamme au cinéma, à l'occasion d'Entrevues, le 36e Festival international du film de Belfort, du 21 au 28 novembre. Invité d'honneur cette année : le réalisateur israélien Nadav Lapid, décoré du prix du jury au festival de Cannes 2021. Près de 120 longs et courts-métrages sont à découvrir, autour du thème de l'amour fou.

Audrey Planchet, chargée de communication du festival Copier

Pour Audrey Planchet, chargée de la communication du festival, le thème de cet année illustre bien la joie de se retrouver après une précédente édition annulée à cause du Covid-19. "On y pensait déjà l'année dernière, quand les cinémas n'ont pas pu ouvrir et le festival n'a pas pu avoir lieu", précise-t-elle. "Évidemment, il y a cette idée de se retrouver et de pouvoir se rapprocher", en témoigne le choix de l'affiche du festival, qui montre deux personnes qui s'enlacent (sans masque).

Audrey Planchet, chargée de communication du festival Copier

Un masque, il en faudra tout de même un pour assister aux séances, ainsi qu'un pass sanitaire en règle. En revanche, pas de jauge dans les salles, qui pourront accueillir 100% de leur capacité habituelle. "L'idée c'est de pouvoir se retrouver en salle, sans avoir de siège entre les personnes, de permettre des rencontres et des débats entre les spectateurs, et avec les réalisateurs, les invités", détaille Audrey Planchet. Il sera possible de réserver ses places à l'avance sur internet, et de se retrouver lors de soirées organisées dans les bars de Belfort après les séances, et lors d'un concert de Mansfield.Tya à la Poudrière, le 24 novembre à 20h30.