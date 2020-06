Belfort : la 47ème édition de la Foire aux Livres annulée

La 47ème édition de la Foire aux Livres qui devait se tenir du 8 octobre au 1er novembre prochain à l'Atria de Belfort est annulée, annonce dans un communiqué, l'association Livres 90 qui organise cet événement.

L'association fait part de sa tristesse et sa déception, mais elle explique que cette décision d'annuler était la plus sage en raison des incertitudes qui planent sur la situation sanitaire et la menace d’un retour possible du virus à l'automne.

Le centre de congrès Atria est un lieu confiné avec des petits salons ou il fait souvent chaud, maintenir la foire n'aurait été ni raisonnable ni responsable (les organisateurs)

Il aurait aussi fallu supprimer de nombreux bacs de livres pour faciliter la circulation, exlique encore Livres 90. D'autres événements prévus à l'automne sont déjà annulés, comme le traditionnel semi-marathon du Lion.

Foire du pays de Montbéliard annulée

Ce mercredi sur son compte twitter, PMA annonçait également l'annulation de la 7ème Foire du pays de Montbéliard. L'événement, initialement prévu début avril puis reporté en septembre, n'aura finalement pas lieu cette année. Rendez-vous est déjà pris pour 2021, du 9 au 12 avril.

