Belfort : le FIMU rend hommage aux victimes de l'attentat de Londres

Le Festival International de Musique Universitaire à Belfort s'est arrêté le temps d'une minute ce dimanche soir, pour rendre hommage aux sept morts, victimes de l'attentat de Londres.

Le FIMU bat son plein à Belfort, mais les festivaliers n'oublient pas les victimes de l'attentat de Londres, survenu samedi soir. Ce dimanche soir à 18 heures, une minute de silence a été respectée sur les 19 scènes réparties dans le centre-ville. Un moment tout en émotion.

Les Huw Eddy & The Carnival, groupe de musique anglais résistent

Parmi les groupes de musique venus du monde entier, un groupe anglais de folk rock est venu de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, les Huw Eddy & The Carnival. Les quatre jeunes hommes de 21 à 23 ans ont appris très vite la nouvelle samedi soir, alors qu'ils étaient en train de profiter du festival auquel ils viennent pour la seconde fois. "Nous avons bien sûr été choqués, c'est tragique. Inquiets aussi pour nos proches, mais heureusement on a beaucoup de chance. Nos familles et amis vont bien", raconte le leader du groupe.

"On veut rester positifs, c'est tout ce qu'on peut faire de toute façon" — Hue Thomas, leader du groupe Huw Eddy & The Carnival

Pour ces quatre jeunes musiciens, pas question de se laisser abattre. Même si l'Angleterre est leur pays, ils sont ici à Belfort en ce moment, et comptent bien profiter jusqu'au bout du festival : "On ne regrette pas d'être ici en ce moment. Au contraire, on se sent même privilégiés ! On veut rester positif, c'est tout ce qu'on peut faire de toute façon. Positifs et unis". Il a fallu tout de même prendre ensemble la décision de rester, et profiter pour faire passer un message aux festivaliers : "Soyez heureux, soyez simplement heureux. Ne les laissez pas vous voler votre bonheur... Le message, c'est juste garder son calme, et continuer de vivre normalement".

"Je viens au FIMU depuis ça existe, je ne vais pas m'arrêter de venir pour ça" — Un festivalier

Les festivaliers ne se sont pas laissés envahir par la crainte après ce nouvel événement tragique qui secoue l'Angleterre, pour la troisième fois en l'espace de trois mois, dont un lors d'un concert de musique dernièrement à Manchester, celui d'Ariana Grande. Le FIMU attire pourtant chaque année environ 80 000 personnes, c'est donc une cible potentielle pour les terroristes mais malgré tout, pas de quoi décourager les festivaliers qui sont venus faire la fête quoi qu'il arrive. "Ne pas venir, ce serait leur donner raison. La meilleure façon de leur répondre c'est de ne pas avoir peur. Ce qui doit arriver arrivera de toute façon, alors autant profiter des plaisirs de la vie !", lance l'une d'entre eux. "On vient tous les ans au FIMU, il ne faut pas s'arrêter de sortir comme ça ! On ne veut pas que ce soit eux qui nous dirigent". Ne pas s'arrêter de vivre, tel est le message qui circulait hier dans les allées du festival.