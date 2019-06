Belfort : le nouveau dispositif sécurité du FIMU a convaincu

Belfort

Le FIMU est désormais un village fermé avec une fouille systématique et des palpations aux sept entrées du festival. " Comme tout le monde est fouillé à l'entrée du périmètre, celle organisé à l'entrée des concerts est plus rapide. Ce village fermé permet aux gens de se sentir en sécurité face aux autres festivaliers qui sont avec eux. On peut tous faire la fête ensemble" indique Alex Staub, l'un des responsables du PC sécurité du festival. Ce dispositif a aussi rassuré le public dans l'ensemble. " C'est la sécurité qui prime, c'est rassurant. On doit se prêter à la fouille par les temps qui courent. C'est tout à fait normal" témoigne une spectatrice alsacienne.

Les bouteilles en verre ne passent plus

Il n'y a pas eu d'incident majeur durant le festival. Quelques spectateurs un peu trop éméchés ont été refoulés aux entrées. Ce que l'on retient surtout, c'est qu'aucune bouteille en verre n'a pu entrer sur le site ce que beaucoup de festivaliers ont apprécié. " Les premières éditions, c'était un carnage. Certains jetaient des canettes sur le place de l'arsenal. Et les chiens se coupaient les pattes. Franchement, ça ne me dérange pas ces fouilles au contraire" indique un fidèle du FIMU.

La fête a été belle lors de cette 33e édition malgré la pluie qui s'est invitée à partir du dimanche soir. La journée de samedi a été de loin la plus réussie avec des rues bondées jusqu'à tard le soir et beaucoup de monde devant les scènes.