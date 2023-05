Belle réussite pour la 9e édition de la course de la Résistance, qui s'est déroulée dans le Voironnais

L'objectif de la course de la Résistance est de rappeler à tous que, le 8 mai, on célèbre la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie en 1945. L'occasion de mettre en lumière en Isère des lieux où les habitants ont combattu l'occupant. Après Grenoble, les Chambaran, le Trièves, le Grésivaudan, le Nord-Isère et le Vercors, la course 2023 a mis à l'honneur celles et ceux qui ont résisté dans le Voironnais et la Chartreuse.

Mieux connaitre la Résistance dans le Voironnais et la Chartreuse

La course des 8 kilomètres a fait une boucle autour de Voiron, tandis que le départ du trail de 30 kilomètres se faisait depuis Voreppe où des combats victorieux ont eu lieu en 1940. La commune avait été décorée de la croix de guerre en 1951.

Les coureurs sont aussi passés par Pommiers-la-Placette où le futur Abbé Pierre avait installé un maquis et devant la stèle qui rappelle la rafle de la Martellière. 18 personnes dont 16 enfants juifs avaient été déportés, en mars 44, un seul était revenu des camps de la mort. Un évènement tragique oublié qu'une étudiante grenobloise, Delphine Deroo, avait redécouvert en 1996.

Pierre Paym ( à gauche) vainqueur du trail et François-Joseph Mauchauuffée, 2e © Radio France - Véronique Pueyo

Pierre Paym, qui a remporté le 30 kilomètres, était venu pour gagner mais aussi pour se souvenir : "Je suis né à Moirans, j'ai fait partie de l'école de musique et on était là pour toutes les commémorations. C'est important de se souvenir que des gens sont morts pour notre liberté."

Beaucoup de jeunes ont couru pour ne pas oublier

Oscar et César, deux lycéens de 15 ans, sont fiers également d'avoir participé : "On a fait un bon temps. On s'est dépassé en mémoire des Résistants qui se sont battus pour la liberté et la paix. Eux, ils n'ont pas eu peur de rentrer dans la Résistance. Il faut que la mémoire se transmette aux jeunes générations."

Franck et son célèbre Teddy a terminé 11e © Radio France - Véronique Pueyo

Franck, bien connu des réseaux sociaux où il poste de nombreuses photos de montagne et de course à pied, toujours en compagnie de son ours Teddy, était de la partie : "J'ai fini 11e. Je suis autiste et alors ? Cela ne m'empêche par de courir. La course à pied fédère tout le monde. Et celle-ci s'est déroulée dans une super ambiance."

Sur le podium, au moment de la remise des prix, le maire de Voiron, Julien Polat, en basket et béret, était tout sourire pour saluer les vainqueurs à qui il remettait notamment un carton rempli de bons produits du terroir : "C'est un bel hommage que l'on rend aujourd'hui aux femmes et aux hommes qui se sont illustrés durant la guerre, dans le Voironnais. On ne doit pas les oublier. Et puis, c'est un hommage à la beauté de nos paysages. On a pris du plaisir à faire le tour de la Vouise et à regarder la Sure. C'était un bon moment de partage."

Julien Polat (à gauche de l'image) remet leurs prix aux vainqueurs © Radio France - Véronique Pueyo

Jean-Pierre Barbier, le président du Département, a, lui, choisi l'option randonnée pédestre. Il a pu s'arrêter à chaque lieu de mémoire, pour écouter le récit qu'en ont fait des membres d'associations. "C'était très émouvant d'entendre parler de l'héroïsme au quotidien de ces personnes qui se sont engagées." dit-il "J'ai par exemple découvert l'existence d'Emilienne Fagot qui, avec son vélo, ravitaillait les Résistants qui se cachaient. Elle a failli être arrêtée deux fois, et puis c'est là qu'elle a rencontré son futur mari !"

Emilienne Fagot, dite Lilly, son surnom dans la Résistance, est décédée en février 2022 à l'âge de 97 ans