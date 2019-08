Belles retombées commerciales et touristiques pendant Check-in Party

Guéret, France

Un beau symbole sur le site de Check-in Party : les queues d'attente devant le stand de bières artisanales creusoises ont été, tout au long du festival, beaucoup plus longues que celles des stands de bières industrielles. Les festivaliers avaient soif de breuvages locaux : les 3 brasseries présentes sur l'événement (brasserie de la Creuse, brasserie la 23 et brasserie du Plateau), en ont écoulé au total 4000 litres.

Un bon résultat, qui satisfait entièrement Rebecca Batazza de la Brasserie de la Creuse, qui produit la Félis : "ça c'est super bien vendu, on est super content. On a vendu plus que ce que l'on avait mis sur notre devis de départ, on a réussi à rallonger de quelques fûts". L'événement aura un impact non négligeable sur leur chiffre d'affaire.

Sourires aussi du côté de Creuse Burger, un food-truck installé sur le camping du festival, pour le service du midi. Ils sont très contents de leurs ventes.

Beaux résultats également du côté des restaurants de Guéret. Le Moderne, place Bonnyaud, par exemple, n'a pas désempli pendant 4 jours nous confirme son patron Thierry Dalle : "une bonne clientèle, le matin pour les boissons chaudes, puis pour déjeuner. Des gens très patients, qui sont venus passer un bon moment, c'était très agréable. Je suis très satisfait, j'espère que ça va se renouveler, c'est bon pour la région, ça été une très bonne communication".

Des festivaliers au bord de l'eau

Belle opération en effet pour la renommée du département. De nombreux festivaliers ayant profité de leur séjour pour aller se reposer au bord de l'eau avant les concerts. L'Office du tourisme les a notamment orienté vers Courtille ou Jouillat.

Côté hébergement, les hôtels, les chambres d'hôtes et les airbnb du secteur de Guéret ont fait le plein.

Les grandes surfaces ont vu également leurs fréquentations augmenter le temps du festival. Même Intersport, de manière un peu plus inattendue, a eu des retombées commerciales : leur rayon camping a été dévalisé.

Eric Correia, le Président du Grand Guéret évalue les retombées financières à 350 000 euros en Creuse, pour un festival au budget d' 1,2 million d'euros.