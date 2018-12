Ben Harper and The Innocent Criminals : du talent les mains pleines au festival Beauregard

Samedi 28 octobre 2006 : Ben Harper and the Innocent Criminals enflamment le Zénith de Caen pour ce qui reste jusqu'à présent leur unique passage dans l'agglomération caennaise. Une prestation lumineuse, marquée par la voix unique du chanteur américain passé maître dans l'utilisation de la pedal steel guitar (mais si, vous voyez, cette guitare qu'on pose sur les genoux et qu'on fait sonner de façon particulière avec un bottleneck, ce tube de metal ou de verre).

Vient alors le moment de grâce, celui qui vous reste en mémoire, même des années après : Ben Harper pose le micro et se lance dans une chanson a capella. Et ce qui s'avère être un pari à haut risque s'avère gagnant : l'artiste semble comme envouté, à l'image ces prêtres prédicateurs qui tentent de vous convaincre du bien-fondé de leurs propos. Les 7000 spectateurs sont scotchés par le talent pur de l'homme, subjugués par une telle décharge, un tel investissement émotionnel.

Concert de Ben Harper le samedi 6 juillet au Festival Beauregard

12 ans après, la voix est toujours aussi impeccable, la guitare reconnaissable entre mille. Ses Criminels Innocents encore à ses côtés, même si entre-temps, Ben Harper a aussi célébré le blues avec le célèbre harmoniciste Charlie Musselwhite à travers deux albums dont on ne saurait trop vous conseiller l'écoute. Ben Harper viendra suspendre le temps le samedi 6 juillet dans l'enceinte du Château de Beauregard à Hérouville Saint-Clair.

Les organisateurs ont également annoncé d'autres noms : les rockeurs de Limp Bizkit (dont la prestation, composée pour l'essentiel de reprises au dernier Hellfest, nous a en revanche beaucoup moins convaincu), de The Blaze et d'Interpol. Ils rejoignent une affiche déjà composée de Tears for Fears, Suprême NTM, Angèle et Mogwai. En attendant la suite...