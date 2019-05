Le mot "Benaise" entre dans le dictionnaire

Charente-Maritime, France

Une belle reconnaissance pour la Saintonge. "Benaise" entre officiellement dans le dictionnaire 2020. Ce terme, qui signifie "être à l'aise" dans nos deux Charentse vient officiellement d'être reconnu par le Larousse.

C'est aux côtés de "divulgâcher", "survivalisme" et plus d'une centaines d'autres mots et expressions que ce mot du patois Saintongeais fait son entrée dans le "dico".

Une nouvelle qui ne pouvait que ravir notre chroniqueur en patois saintongeais Piqthiu "Je suis vraiment fier !" ainsi que la fondatrice du Collectif pour la défense de l'identité saintongeaise, Maryse Guédau : "Faire entrer des dialectes dans la langue c'est montrer que le français est une composition à multiple facettes." Et d'ajouter "On est encombré de mots anglais qui rentrent dans les dicos, on est donc fiers de voir des mots régionaux dans le Larousse, et ça montre le poids du Saintongeais".