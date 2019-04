Bénévent l'Abbaye s'offre "Les 3 cafés gourmands"

Bénévent-l'Abbaye, France

L'été sera chaud à Bénévent L'abbaye ! Après le festival des Musicales du 20 juillet au 16 août, c'est le groupe corrézien "Trois cafés gourmands" qui mettra le feu à la place de la République. Les associations de la commune se sont regroupées et ont unis leur force pour cette superbe affiche. Et pourtant, au départ, c'était loin d'être gagné. "Ça n'a pas été facile, reconnait Emmanuel Dignac, trésorier de l'association des commerçants et co-dirigeant du club de foot de Bénévent, au début le producteur du groupe nous a regardé avec curiosité, il n'était pas sûr que nous puissions aller au bout".

Jusqu'au bout de la nuit

"Toutes les associations de la commune ont mis leurs billes et leurs énergies en commun, explique Emmanuel Dignac. "Elles ont pris de l'argent sur leurs fonds propres et des risques pour ce concert. _On aura une très grosse scène de 4 mètres sur 8, une lumière du feu de Dieu et un son pareil_" dit-il tout fier. La place de la République à Bénévent peut accueillir jusqu'à 3 000 personnes, mais les organisateurs se sont fixés un objectif plus modeste à 2 500 personnes. Pour ce coup d'essai qui est un coup de maître, les organisateurs n'ont rien laissé au hasard : "On a prévu une première partie, puis les Trois cafés gourmands en vedette américaine et ensuite, un DJ pour aller jusqu'au bout de la nuit".