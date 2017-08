Bénévolat : 12 jeunes, de toutes nationalités, retapent une vieille chapelle

Découvrir la France grâce à des chantiers de restauration, c'est la bonne idée qu'on eu une douzaine de jeunes qui travaillent depuis 15 jours sur la façade de la chapelle Saint Roch à Saint-Barthélémy-Lestrat près de Feurs.

Depuis deux semaines les abords de la chapelle Saint-Roch à Saint Barthélémy Lestrat se sont transformés en une sorte de Babylone. Sur les échafaudages on entend les bruits des truelles et des burins mais aussi des langues très différentes. Du Français, aux Russe en passant par le Japonais, l'Espagnol et l'Anglais évidemment, cette douzaine de jeunes échangent dans la langue de leur pays natal et dans celle des autres. Question de génération sans doute.

Ces jeunes, tous bénévoles, sont encadrés par deux adultes de l'association Concordia, spécialisée dans ces chantiers d’utilité collective. Pour certains c'est l'occasion de poursuivre pendant l'été leur cursus scolaire, pour d'autres comme Michel, originaire de Prague, c'est l'occasions au contraire de sortir la tête des bouquins : "je fais des études de droit et si je suis venue ici c'est pour faire un peu d'exercice, c'est relax quoi (rire)". Rosa, l'espagnol de Murcie, en est elle, à son troisième chantier bénévole : "c'est un travail pour le village c'est bien et on apprend toujours plein de choses et de nouvelles cultures. C'est parfois fatiguant mais ça va"

Michel vient de Prague © Radio France - Kevin Boderau

"Une cohésion incroyable"

Si les journées sont fatigantes, c'est aussi parce que les nuits sont courtes. Les jeunes travaillent sur le chantier de 8 heures à 14 heures. Les après-midi sont consacrées à la découverte de la région et les soirées, c'est atelier cuisine ou chacun fait découvrir les plats traditionnels de son pays. Du tout bon pour la cohésion explique Ashkan l'un des responsables : "normalement y'a un énorme travail à faire sur la cohésion mais là ça a été incroyable. Dès le premier jour, ils ont tout de suite discuté tous ensemble". Les adieux prévus pour la fin de cette semaine (en fonction de l'avancement du chantier) s'annoncent compliqués, mais tous, promettent de rester en contact.

Le témoignage d'Ashkan, l'un des deux responsables du chantier Copier

En quinze jours, les bénévoles auront restauré les 3/4 de la façade de la chapelle. Une travail qui aura coûté seulement 4.000 euros à la commune. Avant la fin du chantier, ces jeunes organisent une "porte ouverte" de leur chantier. Vous pouvez passer les voir ce mercredi) à 18 heures.