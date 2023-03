Benjamin Biolay, Izia et Zazie aux Belles journées 2023 de Bourgoin-Jallieu

Plusieurs fois reportée en raison, notamment, de l'actualité sociale, ou encore de "collision" avec d'autres évènements comme l'annonce de la programmation de Jazz à Vienne, le programme de la 9e édition du festival les Belles journées 2023 de Bourgoin-Jallieu a finalement été révélé à la mi-journée ce mardi. La billetterie est d'ores et déjà ouverte pour aller écouter et applaudir, Benjamin Biolay, Deluxe et Bandit Bandit le 8 septembre prochain au parc des Lilattes, suivis le 9 septembre de Zazie, Izia et Adé.

Aperçu de la programmation :

Le 8 septembre 2023

BANDIT BANDIT - TACHYCARDIE [CLIP OFFICIEL]

Deluxe - Ring-ring ding-a-ling feat. Youssoupha - official video

Benjamin Biolay - Les joues roses (Clip officiel)

Le 9 septembre 2023

Adé - Insomnies (clip officiel)

Izïa - Etoile noire (Clip Officiel)

Zazie - Couleur (Clip Officiel)