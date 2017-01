Benoit Lambert : "Le CDN de Dijon n'a pas de trésor de guerre"

Le syndicat des artistes réclame près de 700 000 euros au Centre dramatique national de Dijon pour non respect d'un accord de 2003. Ce dernier stipule que les CDN doivent fournir un volume d'heures au moins égale à 40 % du budget artistique aux artistes interprètes. L'affaire est devant la justice.

Benoit Lambert : Le Centre dramatique de Dijon risque le dépôt de bilan

-Stéphane Parry : pourquoi le Centre dramatique national n'a pas respecté l'accord de 2003 concernant l'emploi des artistes ?

-Benoit Lambert : cet accord a été revu en 2003 mais il date de 1975. Il est favorable au modèle qui existait à l'époque où les Centres dramatiques étaient les premiers employeurs d'acteurs sur le territoire. Aujourd'hui les premiers employeurs sont les compagnies indépendantes. Nous les centres, on a besoin de soutenir ces compagnies. A Dijon, on a quatre compagnies associées. On leur consacre une part de notre budget. On essaye de les accompagner dans leurs projets. Nous, on souhaite un accord. On souhaite défendre la situation des artistes interprètes qui s'est fortement dégradée ces dernières années. Mais il faut un accord qui soit en adéquation avec les formes de l'emploi artistique dans le domaine du théâtre, c'est à dire l'intermittence. Or l'accord de 2003 défend davantage les permanents. Nous on veut rediscuter avec les syndicats. La façon dont ils ont calculé les sommes (700 000 euros pour le CDN de Dijon, NDLR) est astronomique et discutable.

-Pourtant 23 des 38 centres ne sont pas concernés par le contentieux. Ça veut dire qu'il est possible d'appliquer l'accord ?

-C'est bien là tout le problème. Je vous invite à poser la question au SFA (syndicat des artistes). Pourquoi ce sont ces 15 centres qui sont visés par cette plainte ? Nous avons les chiffres. Pour nous, il y a bien plus de 15 centres qui ne respectent pas l'accord. Nous savons tous depuis le début que cet accord est très difficile à appliquer dans les Centres dramatiques à part dans quelques uns qui n'ont pas de théâtre ni d'équipes administratives et techniques importantes. Cet accord oppose les catégories de salariés entre eux. L'accusation dont on fait l'objet consiste à dire, il y a trop de gens dans vos bureaux, il n'y en a pas assez sur les plateaux. C'est très injuste. En revanche, c'est vrai, on manque d'argent pour mener des projets artistiques.

-Les syndicats vous réclament près de 700 000 euros. Est-ce que le Centre dramatique de Dijon peut régler cette somme ?

-C'est tout simplement inimaginable ! Le Centre dramatique de Dijon n'a pas de trésor de guerre ! On est avant tout un service public de l'art et de la culture. On essaye de faire du mieux possible. Aujourd'hui inscrire à noter bilan un risque de 700 000 euros, c'est au minimum, l'arrêt de l'activité pour une saison, mais c'est aussi le risque potentiel du dépôt de bilan.