Bérangère Krief, nous parle d'amour, à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours

L'amour, c’est l’un des sujets préférés de Bérengère Krief. Après un mariage qui finalement a été annulé. Elle va partager avec nous, comme une grande experte, quelques règles du grand amour. Elle en profitera aussi pour vous faire découvrir son "kit de rupture" un podcast dont vous ne pourrez plus vous passer.

ⓘ Publicité

Ce spectacle, Bérangère Krief l’a imaginé après une rupture qu’elle a du «encaisser » avant de remonter sur scène et de tous nous « insulter » . Cette rupture, elle le dit elle même, lui a permis toutefois de se recentrer et de mieux se connaître et elle nous dévoilera quelques uns de ses plus grands secrets.

Dans ce nouveau spectacle, vous allez découvrir Bérengère Krief avec de multiples facettes et elle s’est mise en scène avec tout ce qu’elle aime.

Il y aura par exemple un numéro de cerceau aérien qu'elle a découvert en Australie, elle changera régulièrement de costumes pour son clin d’oeil à sa passion pour le théâtre d’où elle est issue et il y aura aussi des chansons. Le mieux étant d'aller l'apprécier sur scène. France Bleu Touraine vous offre les dernières places, tendez l'oreille.