Bérénice Bejo et Laura Smet dans le jury du festival du film britannique de Dinard

Les premiers noms du jury du festival du film britannique de Dinard ont été annoncés vendredi 31 août. Il sera présidé par l'actrice Bérénice Bejo et on y retrouvera également Laura Smet. Le festival aura lieu du 29 septembre au 3 octobre.

Bérénice Bejo sera la présidence du jury, plus de vingt ans après avoir fait ses débuts à Cancale lors du tournage de "Meilleur espoir féminin", un film de Gérard Jugnot.

Bérénice Bejo et Laura Smet seront à Dinard en octobre. Ce n'est pas le casting d'un film en tournage mais le jury cinq étoiles de la 32ème édition du festival du film britannique de Dinard (Ille-et-Vilaine). Bérénice Bejo sera la présidente d'un jury composé de l'actrice Laura Smet, du producteur Paul Webster et du réalisateur Mohamed Hamidi. D'autres jurés devraient être annoncés prochainement. Bérénice Bejo est connue pour son rôle dans "The Artist" de Michel Hazanavicius, aux côtés de Jean Dujardin, mais elle a fait ses débuts notamment à Cancale, pour le tournage du film "Meilleur espoir féminin" de Gérard Jugnot.

Un festival à suivre pour la première fois sur internet

Le festival aura lieu pour la première fois en simultané en salle à Dinard et en ligne, sur une plateforme dédiée. La 32ème édition sera la première pour la nouvelle directrice artistique, la Londonienne Dominique Green.