Bergerac : Dans les coulisses de l'atelier d'un maître chocolatier

Aux Péchés de Cyrano, une chocolaterie de Bergerac, on trouve des œufs de toutes les couleurs et de toutes les formes. Un travail minutieux du maître chocolatier Bruno Jeandel et son équipe. Sa femme, Sylvie, nous livre les secrets de fabrication.

Bergerac, France

Sylvie, la femme du maître chocolatier Bruno Jeandel, nous fait visiter l'atelier. Les chocolatiers utilisent une tempéreuse pour monter le chocolat en température et pouvoir le travailler.

En chocolaterie, tout est réutilisable

Une fois le chocolat prêt à l'emploi, tout est fait à la main. Et parfois, lors du moulage des œufs, les coquilles se brisent, mais pas de panique ! En chocolaterie, tout est réutilisable. Alors ils s'en servent pour garnir des pâtisseries ou des pièces montées.

"Aux Péchés de Cyrano", il y en a pour tous les goûts © Radio France - Laurence Méride

La décoration, un travail minutieux

Dans l'atelier il y a des œufs rouges, jaunes ou bleus, ornés de motifs minutieux, parce que la décoration est une étape indispensable pour Sylvie Jeandel :"Il y a deux techniques : celle du pinceau et celle du pistolet. On mélange du cacao avec des colorants 100% naturels et on en asperge les oeufs. Cela donne un flocage avec un effet velours. On diversifie les décorations pour plaire à tous les clients."

Dans la boutique, l'effet est garanti, entre les œufs de cailles, les poulettes garnies et les lapins au look hawaïens, on s'imagine une chasse aux œufs de Pâques hautes en couleurs et en chocolat surtout.