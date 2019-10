Bergerac : L'humoriste Kheiron au centre culturel Michel Manet

Bergerac, France

C'est une humoriste aux talent protéiforme, Kheiron, qui se produira le vendredi 08 novembre prochain sur la scène du centre culturel Michel Manet de Bergerac. Kheiron, formé au Jamel Comedy Club est également acteur, scénariste et réalisateur. En tant qu'acteur-humoriste, on l'a découvert dans la série humoristique "Bref" sur Canal+. Au cinéma, on a pu le voir en tant qu'acteur dans "Les trois gamins", il a également écrit et réalisé trois films " Nous trois ou rien", " Mauvaises herbes" avec Catherine Deneuve et André Dussollier ou encore " Brutus vs César".

Un spectacle très interactif

Le spectacle présenté à Bergerac " 60 minutes avec Kheiron" est son 3ème one man show. L'artiste franco-iranien qui pose en général un regard très aiguisé et impertinent sur la société française joue la carte de l'interactivité. Installé au centre de la salle, l'humoriste interpelle son public et joue à une sorte de ping-pong verbal avec lui. C'est drôle et parfois même un peu trash. Une heure de spectacle pour vous faire rire et vous secouer les neurones.

Kheiron le 08 novembre 2019 au centre culturel Michel Manet à 20h30

Tarif plein : 25 euros/ tarif réduit 15 euros. Les places sont en vente sur internet.