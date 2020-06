Bergerac : la baignade autorisée dès lundi au lac de Pombonne

La baignade est de nouveau autorisée au lac de Pombonne à Bergerac. Le plan d'eau sera ouvert et surveillé à partir du lundi 15 juin et jusqu'au 31 août de 11h à 20 heures.

Deux changements sont à signaler. Le temps de baignade surveillé est rallongé de deux heures : les maîtres-nageurs prendront congé à 20 heures et non pas à 18 heures comme habituellement. De plus, pour respecter les mesures sanitaires, un nombre limité de baigneurs sera autorisé sur la plage : 600 personnes maximum.