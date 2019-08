Bergerac : le Music Hall ferme définitivement ses portes

Bergerac, France

C'est sur sa page Facebook que le Music-Hall a annoncé la nouvelle ce jeudi 1er août : "C'est avec la plus grande peine que nous vous annonçons la fermeture définitive du Music-Hall." La troupe de cabaret, créée en 2007, avait accumulé les dettes après la mort brutale de sa fondatrice Bernadette Biato, en décembre 2017. Le tribunal de commerce l'avait placée en liquidation en mars 2018. Le Music-Hall avait dû fermer pendant le mois de mai 2018, avant de redémarrer en juin grâce à un investisseur bordelais.

La fermeture de mai 2018 nous a fait perdre des clients" - Marina Huot, directrice artistique du Music-Hall

C'est cette fermeture d'un mois qui a provoqué la chute de l'entreprise de spectacle, selon la directrice artistique Marina Huot : "La petite fermeture nous a fait perdre des clients - explique la fille de la fondatrice - les tour-opérateurs qui ne savaient pas quand nous allions ré-ouvrir ne nous ont plus proposés sur leurs catalogues, et cette année ne nous a pas permis de renflouer les caisses, on préfère s'arrêter avant de prendre des risques."

Le Music-Hall employait une vingtaine de personnes, mais Marina Huot n'est pas inquiète pour l'avenir professionnel des artistes : "ils retrouveront du travail sans problème dans d'autres troupes, mais sentimentalement c'est une gifle."